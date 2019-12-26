رئيس الأركان الإسرائيلي: سنمنع تمدد إيران في سوريا وتدفق أسلحتها على العراق

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخابي اليوم إن إسرائيل لن تسمح باستمرار تدفق الأسلحة من إيران إلى العراق.

وتعهد كوخابي -في كلمة ألقاها في حفل إحياء ذكرى وفاة رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق أمنون شاحاك- بأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لفيلق القدس بمواصلة نقل الأسلحة من إيران إلى العراق بشكل منتظم شهريا.

وأضاف أن العراق يعيش حالة حرب أهلية وفوضى ودون حكم وينشط فيه فيلق القدس الإيراني بكثافة، بحسب تعبيره.

أما بخصوص سوريا، فقال المسؤول العسكري الإسرائيلي إن بلاده ستواصل عملياتها لمنع تمدد إيران عسكريا في هذا البلد.

كما شدد على أن كمية النيران التي ستستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الحرب المقبلة ستكون “رهيبة”.

وتوعد باستهداف المناطق المأهولة في الدول التي ستطلق منها مستقبلا الصواريخ على إسرائيل.

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وقال إن مسؤولية ذلك تقع على عاتق تلك الدول التي تسمح لما سماها “منظمات الإرهاب” بتخزين وإطلاق الصواريخ والنيران على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

يشار إلى أن إسرائيل قصفت مرات عدة أهدافا إيرانية في الداخل السوري، كما استهدفت مواقع تابعة لفصائل شيعية موالية لطهران أبرزها فصائل الحشد الشعبي في العراق، كان آخر فصولها قصف مستودعات للأسلحة شمالي بغداد في يوليو/تموز الماضي، بحسب ما أكدت مصادر إعلامية أميركية.

المصدر : الجزيرة