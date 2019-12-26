تحت ضغوط المحتجين.. الرئيس العراقي يعتذر عن ترشيح العيداني ويلوح بالاستقالة

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح استعداده لوضع استقالته أمام البرلمان لتحفظه على ترشيح محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

وقال صالح في بيان رسمي وجهه إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إنه متمسك بمواد الدستور في تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا.

وأشار إلى أنه في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج يتحتم النظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل الاعتبارات الشخصية والسياسية.

وأضاف أنه يتعذر عليه تكليف العيداني لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، آخذا في الحسبان مسؤولية رئيس الجمهورية تجاه شعبه على حد تعبيره.

ويأتي موقف صالح وسط ضغط جماهيري رافض للعيداني مرشح تحالف البناء على اعتبار أنها الكتلة الكبرى في البرلمان.

وذكرت أنباء أن صالح غادر بغداد إلى السليمانية (في كردستان العراق) بعد هذا البيان، ورجحت مصادر أن البرلمان قد يقبل استقالة صالح.

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وكان عنوان المظاهرات في ساحات الاعتصام منذ ليل أمس هي رفض العيداني لتولي رئاسة الحكومة، وعلقت صورة العيداني على مبنى المطعم التركي -المشرف على ساحة التحرير- وكتب عليها بالخط العريض “مرفوض من الشعب”.

وقال متظاهرو ساحة التحرير في بيان بثوه عبر مكبرات الصوت إن حكومة الأحزاب ما زالت تصر على فسادها ومماطلتها ومحاولتها لتمرير مرشحها الذي وصفوه بقاتل الثوار في البصرة، محذرين من الاستخفاف برغبة الشعب لافتين إلى أنه سوف يكون لهم ردهم حيال ذلك.

احتجاجات الجنوب

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في محافظة البصرة (أقصى جنوبي البلاد) أن محتجين أغلقوا عددا من الطرق الرئيسة المؤدية إلى موانئ وحقول نفط مهمة جنوبي المحافظة، رفضا لتقديم العيداني مرشحا لمنصب رئيس الحكومة.

وأضافت المصادر أن المتظاهرين أغلقوا منذ ليلة أمس الطرق المؤدية إلى خور الزبير وميناء أم قصر، أكبر الموانئ العراقية، احتجاجا على ترشيح العيداني.

وذكرت وسائل إعلام محلية وناشطون إن مسيرات طلابية انطلقت صباح اليوم في مدينة الناصرية (جنوبي العراق)، رافضة لترشيح العيداني لمنصب رئيس الوزراء.

وأمس ذكرت مصادر برئاسة الجمهورية للجزيرة أن صالح أبلغ نوابا ينتمون لكتل مختلفة التقى بهم أمس الأربعاء، أنه قد يعلن الخميس اسم المرشح الذي سيكلف بتشكيل الحكومة.

وأضافت المصادر أن هذا التطور جاء بعد تسلم الرئيس صالح أمس رسالة من رئاسة البرلمان تبلغه فيها بأن الكتلة الكبرى هي تحالف البناء، وأن التحالف أبلغ الرئيس رسميا بأن مرشحه لرئاسة الحكومة هو محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني.

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المصدر : الجزيرة + وكالات