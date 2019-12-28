العراق.. مقتل متعاقد أميركي وجرح عسكريين في قصف على قاعدة بكركوك

قتل متعاقد مدني أميركي وأصيب عدد من العسكريين بجروح طفيفة في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك شمالي بغداد مساء الجمعة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين.

من جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقي إن عددا من قذائف الهاون سقطت مساء الجمعة على قاعدة “كي وان” التي تقع في محافظة كركوك. وأوضحت مصادر أمنية بالمحافظة أن القاعدة التي تُستخدم مقرا لفوج من المستشارين الأميركيين الذين يعملون مع القوات العراقية، تعرضت لهجوم كبير بقذائف الهاون.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل. وذكرت مصادر لوكالة رويترز أن قوات الأمن العراقية عثرت على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا في عربة مهجورة قرب القاعدة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وبحسب مصادر عراقية، تنشط خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة منذ هزيمة التنظيم واستعادة الحكومة العراقية كافة الأراضي التي كان يسيطر عليها في ديسمبر/كانون الأول 2017.

لكن مسؤولا عسكريا أميركيا بارزا قال في وقت سابق هذا الشهر إن الهجمات التي تشنها جماعات مدعومة من إيران على قواعد تضم قوات أميركية في العراق تزايدت وأصبحت أكثر تطورا، مما يدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.

وجاء تحذير المسؤول الأميركي بعد يومين من سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة قرب مطار بغداد الدولي، مما أسفر عن إصابة خمسة من قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، في أحدث هجمات صاروخية على قواعد تضم أفرادا من التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة.

وقالت مصادر أمنية إن القاعدة العسكرية التي تبعد 15 كلم إلى الشمال الغربي من المدينة، تضم قوات أميركية إلى جانب قوات عراقية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب.

المصدر : الجزيرة + رويترز