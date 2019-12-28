إيران قد تتخذ إجراءات استفزازية في الشرق الأوسط

قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي، اليوم الجمعة، إن إيران قد تتخذ “إجراءات استفزازية” في مضيق هرمز وأماكن أخرى في المنطقة في المستقبل على الرغم من فترة هدوء نسبي.

وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجوم في الصيف على ناقلات نفطية، منها وقعت قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشأتي نفط في السعودية. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن إيران تنفي ذلك.

وقال مودلي “أعتقد أنهم سيواصلون اتخاذ إجراءات استفزازية هناك… وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة ليفعلوا ذلك” دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني.

وأضاف “ليس هناك ما يؤشر لي على أن لديك تغير في توجه القيادة قد ينبئني بأنهم سيتوقفون عما كانوا يفعلونه… إلا إذا تغير النظام الحاكم هناك”.

وأشار مودلي إلى أن ردود الفعل الأمريكية على سلوكيات إيران قد تشتت انتباه وزارة الدفاع (البنتاغون) بعيدا عن أولويات مثل التصدي للصين.

ويتزامن تحذير مودلي مع بدء الصين وإيران وروسيا تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي وخليج عمان.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع من إيران أن تثير الاضطرابات في المنطقة نتيجة للاحتجاجات التي تشهدها، قال مودلي إنه لم ير معلومات مخابراتية تشير إلى ذلك.

وتحولت مظاهرات خرجت الشهر الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود إلى احتجاجات سياسية في إيران، وردت السلطات بحملة أمنية دموية هي الأعنف في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد منذ أربعين عاما.

وقال ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية لرويترز إن نحو 1500 شخص قتلوا خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات في البلاد.

(رويترز)