العراق: عام ثورة الحرية والكرامة ضد الفساد والتبعية

رغم ان المشهد العراقي خلال عام 2019 حفل بالكثير من الأحداث والتطورات، إلا أن الحدث الأبرز بلا منازع، كان انتفاضة تشرين الأول/اكتوبر التي طالبت بالحقوق المسلوبة والإصلاحات الجذرية ورفض العملية السياسية وأحزابها الفاسدة برمتها، إضافة إلى تبلور الصراع الأمريكي الإيراني على الساحة العراقية بوضوح على حساب مصلحة العراقيين.

وخلافا لكل التوقعات وبعد فترة سبات لأكثر من 15 عاما، فجر الشباب العراقي انتفاضة تشرين الأول/اكتوبر بمشاركة الملايين من أبناء الشعب، والتي صدمت أحزاب السلطة الفاسدة ومن يدعمها، وهددت العملية السياسية المشوهة التي أفرزها الاحتلال والتبعية، حيث شلت الانتفاضة الحياة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وأجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة لتكون أول حكومة يجبرها الشعب على الاستقالة في العراق بعد عام 2003.

وجاءت الانتفاضة لتعكس إرادة الشعب في الإصلاح والتغيير لايقاف تدهور أوضاع البلاد، وفي المقابل، وبدل الاستجابة للمطالب المشروعة، لجأت السلطة وأحزابها لمحاولات إجهاض الحراك الشعبي، مستخدمة أشرس أساليب القمع والعنف المفرط الذي أسفر حتى الآن عن تضحيات تجاوزت 500 شهيد ونحو 20 ألف جريح وآلاف المعتقلين والمفقودين، وهذه التضحيات التي كانت قربانا للحرية والكرامة، حركت العالم للوقوف مع مطالب الشعب المشروعة وانتقاد استخدام العنف ضدهم بأدوات داخلية وخارجية.

لقد قدمت الانتفاضة دروسا تستحق الوقوف عندها وأبرزها رفض العراقيين لأحزاب الإسلام السياسي ورفع هالة القدسية عنها وفضح شعاراتها بحماية المكون الشيعي من المظلومية، وذلك بعد فشلها المريع ليس في إدارة الدولة فحسب، بل وفي تورطها بالفساد المالي وتدنيس مبادئ الإسلام الأساسية، وجعلها البلد تابعا للخارج، إضافة إلى توريط القوات المسلحة في قمع الانتفاضة (التي أغلب القائمين فيها من الشيعة) بوحشية. وكشفت الانتفاضة عمق وعي العراقيين لمخاطر تغلغل النفوذ الإيراني في أحزاب النخبة السياسية، التي جعلت مصالح إيران فوق مصلحة العراق. وفي هذا السياق، ظهر خطر وجود فصائل مسلحة موجهة من الخارج وترهن مصيرها به حتى ولو كان ضد مصالح الشعب، عندما استخدمت الميليشيات العنف الوحشي ضد المتظاهرين لإجهاض حراكهم ومطالبهم المشروعة بالإصلاح، كما شنت حملة شعواء ضد رواد حرية الفكر والتظاهر، عبر استهداف النشطاء والإعلاميين ووسائل الإعلام، بالاغتيالات والخطف والاعتقالات وكل وسائل الترهيب، لإسكات أصواتهم المعارضة، ولتكشف الأحزاب سبب تمسكها بتشكيل فصائل مسلحة تابعة لها بعيدا عن الدولة لاستخدامها لقمع الشعب.

والدرس الأهم لهذا الحراك المبارك، هو أنه أعاد إحياء الروح الوطنية العراقية ونسف المشروع الطائفي البغيض الذي يسعى لتقسيم الشعب والوطن، كما أظهر سخط الشعب من التدخل الإيراني السلبي في الشأن العراقي.

أما الحدث الآخر الذي برز واضحا في العراق خلال العام فهو تبلور الصراع الأمريكي الإيراني في العراق وظهوره بأشكال متنوعة، بعدما حسمت الحكومة العراقية، موقفها بالانحياز إلى الطرف الإيراني في هذا الصراع مع الإبقاء على خيط رفيع من العلاقة مع الولايات المتحدة لتجنب العقوبات والحصار عليها. وجاء ذلك من خلال الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران وفتح كل أبواب الاقتصاد العراقي لإنقاذ الاقتصاد الإيراني من الانهيار، كما تكررت عمليات قصف الميليشيات، لمحيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء والقواعد العسكرية التي يتواجد فيها جنود أمريكان وتهديد الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة إذا شنت حربا على إيران، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى إبلاغ حكومة بغداد بانها سترد على استهداف مصالحها في العراق.

وكان اتخاذ حكومة بغداد، مواقف منحازة لإيران في المؤتمرات والمحافل الدولية، سببا في عزلتها عن أغلب دول المنطقة والعالم، وذلك بسبب دفاعها المستميت عن سياسات إيران في المنطقة، والسعي لإحباط محاولات عزلها كما حصل في مؤتمري القمة العربية والإسلامية في السعودية وغيرها من التجمعات العربية والدولية.

وخلال العام كشفت الفصائل المسلحة عن دورها كذراع ضارب للدولة العميقة في العراق، من خلال التصدي بالعنف المفرط لإجهاض إرادة الشعب أثناء التظاهرات والاحتجاجات الحالية، والاستمرار في نهب موارد الدولة لصالح أحزاب وأفراد ودول، ولتؤكد انها جزء من مشروع إقليمي على حساب مصالح العراق عندما زجت بنفسها في الصراع الأمريكي الإيراني وأرسلت مقاتليها للمشاركة في الحرب الأهلية في سوريا وغيرها. وكانت هذه الحقيقة، دافعا للرد الغربي عبر فرض العقوبات على قادة في الميليشيات إضافة إلى وقوع قصف متكرر لمقرات تلك الفصائل من قبل “طيران مجهول”.

المشاكل الاجتماعية والاقتصادية

ومن جانب آخر، شهد عام 2019 في العراق، تدهورا كارثيا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وما تركه من تبعات وآثار سلبية هائلة على المجتمع العراقي.

ففي قطاع التعليم الذي يعاني من فشل مريع، شهد العام الدراسي الحالي، تخبطا زاد من تدهوره، نتيجة إحجام أغلب الطلبة في المدارس والجامعات والكثير من المدرسين عن الدوام لاشتراكهم في التظاهرات. بينما بلغت معدلات الفقر نحو ربع سكان البلد حسب الاحصائيات الرسمية، وتجاوزت نسبة البطالة أكثر من 42 في المئة.

وفي الوقت الذي برزت مشاكل اجتماعية جديدة مثل الإتجار بالبشر وتفشي واسع للمخدرات، وارتفاع حالات الطلاق بنسب غير مسبوقة، فان العراق جاء في “قائمة أخطر دول العالم في جرائم قتل وتعذيب واغتصاب الأطفال والقتل العمد والسرقة إضافة إلى الجرائم الأسرية والانتحار” حسب تصنيف مؤشر الجريمة العالمي “نامبيو”لعام 2019. كما ما زال أكثر من مليون نازح يعيشون في مخيمات بائسة تنقصها أبسط الخدمات، وسط عجز الحكومة عن إقناع الفصائل المسلحة، بإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية (أكثرها مدمر بسبب المعارك) ومنها جرف الصخر في بابل ومناطق في تكريت، وسنجار في الموصل وغيرها من المناطق المنكوبة.

ومع دخول عام 2020 يأمل العراقيون ان يتمكنوا (وبدعم من المجتمع الدولي) من قطف ثمار انتفاضتهم الساعية للإصلاح والتغيير، التي قدموا فيها قوافل من الشهداء والتضحيات الغالية، وسط مخاوف حقيقية من تكرار السيناريو الإيراني في قمع إرادة الشعوب وانتصار إرادة الفساد والتبعية.

شخصيات

وإذا كان الشباب الثائر من أجل الحقوق هو شخصية عام 2019 الأبرز فان ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، كانت الشخصية الأخرى التي أثارت اهتمام العراقيين ومنظمة الأمم المتحدة وكان دورها بارزا خلال انتفاضة أكتوبر.

تصريحات

ولعل أبرز التصريحات حول أحداث العراق تلك التي صدرت من منظمة “هيومان رايتس ووتش” والتي اتهمت حكومة بغداد علنا، بالتواطؤ مع المسلحين في قمع المتظاهرين، وتنفيذ عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج ببغداد في 6 كانون الأول/ديسمبر 2019.

القدس العربي