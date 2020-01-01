خامنئي يدين “بشدة” الغارات الأميركية على الحشد ويهدد بضرب من يستهدف مصالح إيران

أدان المرشد الأعلى بإيران علي خامنئي اليوم “بشدة” الهجوم الأميركي على مواقع لحزب الله العراقي -أحد فصائل الحشد الشعبي- الأحد الماضي، مما خلف العشرات بين قتيل وجريح. كما استدعت الخارجية الإيرانية سفير سويسرا، الراعي للمصالح الأميركية لديها، احتجاجا على اتهامات واشنطن لها بـ “تدبير” اقتحام السفارة الأميركية في بغداد.

وقال خامنئي -خلال كلمة له في فعالية محلية بالعاصمة طهران- “إنني والحكومة والشعب الإيراني ندين بشدة هذا التصرف الأميركي الخبيث”.

وأضاف “انظروا ماذا تفعل الولايات المتحدة في العراق وسوريا، هي تنتقم من الحشد الشعبي لهزيمته داعش (تنظيم الدولة).. الحشد دمر داعش الذي أوجدته الولايات المتحدة، وهم (الأميركيون) الآن ينتقمون”.

وكان الجيش الأميركي قد نفذ ضربات جوية الأحد على مواقع حزب الله العراقي ردا على استهداف قاعدة أميركية في كركوك، مما أسفر عن مقتل أميركي وإصابة اثنين. وعقب تنفيذ الضربات اقتحم الثلاثاء الآلاف من أنصار الحشد الشعبي الأبواب الخارجية للسفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، وأشعلوا النيران في أبراج المراقبة والغرف الخاصة بتفتيش الزائرين، قبل أن ينسحبوا منها.

وتعليقا على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اتهم صراحة طهران بـ “تدبير” حادث الاقتحام، رد خامنئي قائلا “يغرد ذلك الشخص (ترامب) على تويتر بأن إيران مذنبة!” موضحا “بداية أنتم تتفوهون بالهراء! لا دخل لإيران بهذا.. ثانيا ليكن الأميركيون منطقيين وهم ليسوا كذلك.. الشعب العراقي مشمئز من الأميركيين.. لماذا لا يدركون هذا الأمر؟”.

واعتبر أنه من السذاجة والوقاحة أن ترى واشنطن كل هذا الغضب العراقي ضدها بفعل إيراني.

وأضاف “عندما تتخذ الجمهورية الإسلامية قرارا بمعارضة ومحاربة أي دولة، ستفعل ذلك جهارا.. نحن نتمسك بشدة بمصالح البلد وعزة وتقدم وعظمة الشعب الإيراني، وسوف نواجه -دون تحفظ- كل من يهدد هذه التوليفة ونسدد ضربتنا إليه”.

وأردف موجها كلامه لترامب “إذا كنت منطقيا، وأنت لست كذلك.. سترى جرائمك في العراق وأفغانستان، التي جعلت الدول تكرهكم”.

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المصدر : الجزيرة + وكالات