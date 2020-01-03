عبدالمهدي يحذّر من حرب مدمرة بعد مقتل سليماني

بغداد – حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراقعادل عبدالمهدي في بيان الجمعة من أن الضربة الجوية الأميركية التي أدت الى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، تشكل “تصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة” في العراق.

ونقل بيان رسمي عن عبد المهدي قوله إن “اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا (…) وخرقا فاضحا لشروط تواجد القوات الأميركية في العراق” و”تصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم”.

ودعا عبدالمهدي في البيان إلى جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي، حيث قال “لقد وجهنا دعوة رسمية إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب من أجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته”.

من جهته، أدان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الجمعة مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بغارة أميركية، داعياً إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة.

وجاء حديث السيستاني في بيان له تلاه ممثله عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء جنوبي العراق. وقال السيستاني، إن “الأحداث تتسارع وتتفاقم الأزمات ويمر البلد بأخطر المنعطفات”.

وأضاف “من الاعتداء الآثم الذي تعرضت له مواقع القوات العراقية في مدينة القائم (في محافظة الأنبار غربي البلاد) وأدى الى استشهاد وجرح العشرات من ابنائنا المقاتلين، الى الحوادث المؤسفة التي شهدتها بغداد خلال الأيام الماضية، إلى الاعتداء الغاشم بالقرب من مطارها الدولي في الليلة الماضية بما مثّله من خرق سافر للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية”.

وأشار السيستاني إلى أن “هذه الوقائع وغيرها تنذر بان البلد مقبل على أوضاع صعبة جداً”، داعياً الأطراف المعنية إلى “ضبط النفس والتصرف بحكمة”.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت في بيان صباح الجمعة “بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نفذ الجيش الأميركي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني”.

وقد عبر متظاهرون عراقيون، الجمعة، بطرق عدة عن ارتياحهم، بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي يتهمونه بقيادة عمليات القمع الدامية ضد احتجاجاتهم السلمية منذ أشهر.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن عشرات العراقيين تجمعوا صباح الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد، وهم يغنون ويرقصون بعد شيوع خبر مقتل سليماني.

وقال أحدهم لوكالة فرانس برس “يا قاسم سليماني، هذا نصر رباني”، و”حوبة دماء الشهداء”.

وقد نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من جهته على “تويتر” تسجيل فيديو قال إنه لعراقيين “يرقصون في الشارع” احتفالا بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في العراق.

وكتب بومبيو في تغريدة مرفقة بالتسجيل الذي يظهر فيه حشد يجري في شارع وهو يرفع أعلاما عراقية ولافتات كتب عليها “عراقيون”، “عراقيون يرقصون في الشارع من أجل الحرية، معبرين عن امتنانهم لأن الجنرال سليماني لم يعد موجودا”.

وقتل خلال حركة الاحتجاج 460 شخصا وأصيب 25 ألف آخرون بجروح، وانطلقت الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر الماضي، بعدما ضاق العراقيون ذرعا بالفساد والتدخل الإيراني السافر في شؤون بلادهم.

وفي مواجهة الاحتجاجات المتنامية، لجأت النخبة السياسية، لتنفيذ استراتيجية جديدة لمواجهة الاحتجاجات، بناء على توجيهات إيرانية، أشرف عليها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

ولم يمض يومان على اندلاع الاحتجاجات في العراق، حتى وصل سليماني إلى بغداد وحضر اجتماعا أمنيا كبيرا في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

وفي وقت لاحق، أشرف قائد فليق القدس في الحرس الثوري على اتفاق بين القوى السياسية الرئيسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية وخاصة عبدالمهدي، حتى لو اضطر الأمر إلى استخدام القوة للقضاء على المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، بحسب ما نشرته مصادر إخبارية.

لكن شدة الاحتجاجات التي شهدها العراق أجبرت النخبة السياسية في العراق على الرضوخ لمطالبها، وأعلن عبدالمهدي استقالته.

العرب