غارة جديدة تستهدف موكبا للحشد الشعبي شمالي بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية بسقوط قتلى من الحشد الشعبي في قصف استهدف موكبا على طريق التاجي شمالي بغداد فجر اليوم السبت.

ونفى الحشد أن تكون الغارة استهدفت عددا من قياداته، وقال في بيان “تؤكد المصادر الأولية أن الغارة استهدفت رتلا لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي في بغداد”.

وقالت مصادر في الحشد إنه لا صحة لمقتل القادة شبل الزيدي ورائد الكروي وحامد الجزائري كما ورد في بعض وسائل الإعلام.

وكان التلفزيون الرسمي العراقي قد ذكر أن ضربة جوية أميركية استهدفت عددا من قيادات الحشد الشعبي على طريق التاجي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري عراقي قوله إن النيران اشتعلت في سيارتين من أصل ثلاث سيارات، وشوهدت ست جثث محترقة جراء القصف الذي أدى أيضا إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجراح بالغة.

يأتي هذا بعد يوم من مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني وضباط إيرانيين آخرين وعناصر من الحشد الشعبي بينهم أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد، وذلك في غارة أميركية استهدفت سيارتين في مطار بغداد.

المصدر : الجزيرة + وكالات