جثمان سليماني يصل طهران وسط تصريحات برد قاس

طهران- ردّ الجيش الإيراني الأحد على التهديد الأخير الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب 52 موقعاً في إيران قائلاً إن الولايات المتحدة لا تملك “الشجاعة” للقيام بذلك، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن قائد الجيش الإيراني الجنرال عبد الرحيم موسوي قوله إن الأميركيين “يقولون أموراً من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم الشنيع وغير المبرر”، في إشارة إلى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني الجمعة في العراق. وأضاف “أشكّ في أن تكون لديهم الشجاعة” لتنفيذ تهديداتهم.

ووصل جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في ضربة عسكرية أميركية بالعراق إلى إيران الأحد حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية .

ونُقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد. وبثت الهيئة لقطات مصورة لنعش ملفوف بالعلم الإيراني يُجري إنزاله من طائرة مع عزف موسيقى عسكرية.

وسيتم دفن جثة سليماني في مدينة كرمان مسقط رأسه بعد غد الثلاثاء، حيث تخطط أيضا العديد من المدن الإيرانية لتنظيم مسيرات جنائزية في الأيام المقبلة.

وسار آلاف المشيعين متشحين بالسواد في مدينة الأهواز في بث مباشر للتلفزيون الرسمي.

وقُتل سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والعقل المدبر للعمليات السرية والعسكرية لطهران في الخارج، في ضربة أميركية بطائرة مسيرة على موكبه عند مطار بغداد الجمعة.

وتظاهر إيرانيون كثيرون خلال الأيام القليلة الماضية تعبيرا عن الحزن على مقتل سليماني الذي يعد ثاني أقوى شخصية في البلاد بعد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لكن آخرين عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي مقتله إلى الزج بالبلاد في أتون حرب مدمرة مع دولة عظمى.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب 52 موقعا إيرانيا بقوة إذا هاجمت إيران أميركيين أو مصالح أميركية.

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وبعد مقتل سليماني توعد المرشد الأعلى خامنئي بانتقام قاس وأعلن الجمعة الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن جثمان القيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الذي قتل مع سليماني في نفس الهجوم نقل أيضا إلى الأهواز.

من جهته أعلن الحشد الشعبي العراقي أن جثمان أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي سيوارى الثرى في النجف جنوب بغداد بعد إجراء فحص الحمض النووي له في إيران.

وذكرت الهيئة، في بيان، صدر عن مديرية إعلام الحشد الشعبي، أن “تشابك الأشلاء بين جثمان الحاج المهندس مع شهيد آخر من الحشد مع جثمان الحاج قاسم سليماني (قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني) ومرافقيه استدعى إجراء الفحص لأجسادهم في العاصمة الإيرانية طهران، بعدما تحولت إلى أشلاء من شدة تفجر الصاروخ الأميركي”.

وأكد البيان أن “عملية فحص الحمض النووي بين الجثث سيستغرق أياما قبل العودة إلى العراق لإجراء عملية دفن جثمان المهندس في مقبرة وادي السلام استنادا إلى وصيته”.

وتظاهر عشرات الآلاف في العراق السبت حدادا على سليماني والمهندس مرددين هتاف “الموت لأميركا”.

كما هتف نواب إيرانيون “الموت لأميركا” خلال جلسة للبرلمان نقلها التلفزيون الأحد.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ارتكب “جريمة كبيرة” وسيسجل اسمه في تاريخ العالم إلى جانب “مرتكبي جريمة انقلاب 19 اغسطس 1953 .

جاء ذلك خلال تصريحات لاريجاني خلال الجلسة الصباحية لمجلس الشورى الاسلامي الأحد، نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا) أدان فيها لاريجاني مقتل قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أميركية في بغداد الجمعة، قائلا إن مقتله قلب موازين المنطقة والعالم.

وأشار لاريجاني إلى تضحيات سليماني خلال “فترة الحرب ( -1980 1988) ودوره الرائد في قيادة قوة القدس والدفاع عن أمن المنطقة بمحاربة إرهابيي داعش، سواء في العراق أو في سوريا، بطلب من حكوماتهما” .

وتطرق لاريجاني إلى دور أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية، الذي قتل هو الآخر في الغارة في محاربة داعش.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي أن “المسؤولين الأميركيين، قالوا إن القائد سليماني كان يريد اتخاذ إجراء ضد القوات الأميركية في سوريا ولبنان والعراق، وهذه المزاعم باطلة، وأن على الشعب الأميركي ومجلس النواب الأميركي أن يعلمان أن مزاعم الرئيس الأمريكي، ما هي الا كذبة، للتغطية على جريمة الحرب والعملية الإرهابية التي ارتكبتها اميركا، وهو يحاول التضليل والخداع، وإذا كان لديه وثيقة لينشره.

العرب