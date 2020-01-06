أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى منذ 2013 وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

وصلت أسعار الذهب اليوم الإثنين إلى 13.1588 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013، وذلك تحت ضغط المخاوف المتعلقة بتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط.

ووصلت الأسعار إلى هذا المستوى في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قبل أن تستقر عند 26.1577 دولارا للأوقية، أي أنها لا تزال أعلى بنسبة 6.1% مقابل سعر إغلاق يوم الجمعة.

وكان سعر الذهب عند 1450 دولارا للأوقية في بداية كانون أول/ديسمبر، إلا أنه ارتفع على مدار الشهر الماضي بسبب تزايد التوترات في الشرق الأوسط. وبعد ذلك تسبب اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في المزيد من الارتفاع.

وربما يرجع ارتفاع الأسعار اليوم مقابل يوم أمس إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات على إيران إذا ما ردت على اغتيال سليماني.

وألقت المخاوف بشأن استقرار المنطقة بثقلها على أسواق الأسهم أيضا. فقد شهدت الأسهم اليابانية تراجعا حادا اليوم الإثنين، وهي أول جلسة تداول في العام الجديد. وخسر مؤشر نيكي 225 الرئيسي 76.451 نقطة بنسبة 91.1% ليغلق عند 86.23204 نقطة، بعدما كان قد تراجع بنسبة 15.2% في الصباح.

القدس العربي