الذهب أداة تحوط أفضل من النفط أثناء التوترات الجيوسياسية

أبقى غولدمان ساكس اليوم الإثنين على توقعاته لسعر الذهب في ثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً عند 1600 دولار للأوقية (الأونصة)، مؤكداً أن المعدن الأصفر، وهو ملاذ استثماري آمن، هو أداة تحوط أفضل من النفط أثناء مراحل الضبابية السياسية.

وقال البنك في مذكرة وفقاً لوكالة “رويترز” إن “نطاق التصورات المحتملة كبير جداً.. يتراوح بين صدمات في إمدادات النفط أو حتى تدمير الطلب على النفط، مما سيكون له تأثير سلبي على أسعار النفط” مضيفاً أن من المرجح وفق أغلب السيناريوهات، ارتفاع الذهب فوق المستويات الحالية.

والمعدن الأصفر غالباً ما يُنظر إليه على أنه استثمار بديل أثناء أوقات الضبابية السياسية والمالية، وأكد البنك أن “الزيادات في التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب عندما تكون حادة بما يكفي لتسبب في انخفاض قيمة العملة”، مضيفاً أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران سيدعم المعدن الأصفر بشكل أكبر.

وأشار البنك إلى أن الطلب على المعادن الأساسية قد يضعف والنشاط الاقتصادي سيتراجع إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية.

وارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام اليوم الإثنين، وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 بالمئة الي 1574.14 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.04 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8 بالمئة إلى 1579.72 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل/ نيسان 2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 1.6 بالمئة إلى 1577.20 دولاراً.

العربي الجديد