رسالة شفوية من إيران للعراق قبيل استهداف القوات الأميركية

بغداد – قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي إن بلاده تلقت رسالة شفوية رسمية من إيران قبل وأثناء تنفيذ النظام الإيراني ضربات صاروخية على قاعدتين أميركيتين في العراق ضمن “الرد الإيراني” على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في ضربة أميركية قبل أيام.

وتتسارع وتيرة التطورات في العراق نحو التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بعيد مقتل سليماني، الذي تتهمه واشنطن بأنه كان في العراق “يجهز لهجمات ضد الأميركيين”.

وأعلن بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، قوله “تلقينا رسالة شفوية رسمية من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران بان الرد الإيراني على اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بدأ أو سيبدأ بعد قليل، وان الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأميركي في العراق”.

وأشار البيان إلى أنه “في نفس الوقت بالضبط اتصل بنا الجانب الأميركي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الأميركية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل”.

وشنت إيران ضربات صاروخية على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان عسكريين أميركيين، رداً على مقتل سليماني ما زاد من خطر تفجر الوضع.

وخلال 30 دقيقة، أطلقت إيران 22 صاروخاً على قاعدتي عين الأسد (غرب العراق) وإربيل (شمال العراق)، حيث يتمركز عسكريون أجانب، غالبيتهم من الأميركيين، وفق ما أعلن الجيش العراقي.

ويمثل الرد الإيراني منعطفا تصعيديا جديداً يُخشى أن يؤدّي إلى اندلاع نزاع مفتوح على الأراضي العراقية.

وأطلق قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق الموالية لإيران تهديدات للولايات المتحدة بانتظار “الرد العراقي” على استهداف سليماني وأبومهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي بضربة أميركية.

وجاءت تهديدات الخزعلي بعد تنفيذ النظام الإيراني ضربات صاروخية على قاعدتين أميركيتين في العراق.

وقال الخزعلي، الذي تصنف الولايات المتحدة جماعته منظمة إرهابية، إن الرد العراقي لن يكون أقل من الإيراني.

وكتب في تغريدة “الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل. الآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس، ولأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني وهذا وعد”.

العرب