إقليم كردستان العراق يدعو إلى إبعاده عن الخلافات والصراعات

عقدت رئاسات إقليم كردستان العراق الثلاث، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا على خلفية إطلاق إيران صاروخين على القاعدة الأمريكية في أربيل، وناقشت مستجدات الأوضاع في الإقليم والعراق والمنطقة عموما.

وجاء في بيان صادر عن الاجتماع تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم أن “الاجتماع بحث بشكل مفصل الأحداث الأخيرة في العراق وموقف الإقليم منها، حيث أعربت الرئاسات الثلاث عن أسفها الشديد للأحداث التي شهدها العراق والمنطقة، في وقت لا يزال خطر الإرهاب قائما على الإقليم والعراق والمنطقة”.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة وخاصة القصف الإيراني على قواعد عسكرية أمريكية فجر اليوم، أكد البيان أن “الخيار العسكري لا يحل المشكلات بأي شكل من الأشكال”، مشيرا إلى أن الإقليم مع تهدئة الأوضاع والحوار واللجوء إلى الطرق الدبلوماسية، داعيا جميع الأطراف إلى إبعاد إقليم كردستان عن الخلافات والصراعات.

وأشار إلى أن إقليم كردستان يعتبر دعم التحالف الدولي للإقليم والعراق في مواجهة الارهاب أمرا مهما، خاصة وأن الأشهر الماضية شهدت تحركات للإرهابيين، داعيا المجتمع الدولي إلى “عدم ترك المجال للإرهاب للعودة مجددا”.

القدس العربي