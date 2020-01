الإرهابيون في العراق يخشون استهداف الولايات المتحدة: يفرون ويختبئون بعد مقتل سليماني

اعترض المسؤولون الأمريكيون الثرثرة وتلقوا تأكيدًا على أن قادة الإرهابيين في العراق يفرون من المنطقة وقد اختبأوا خوفًا من قدرات المخابرات الأمريكية بعد الغارة الجوية الناجحة التي أودت بحياة قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني ، وفقًا لمصادر متعددة تحدثت إلى SaraACarter. كوم.

قُتل سليماني ، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني ، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة أثناء تنحيه عن طائرته وتوجه إلى سيارة الدفع الرباعي في مطار بغداد بالعراق. قال مسؤول بالبيت الأبيض ، تحدث في الخلفية بسبب الطبيعة الحساسة لعملهم ، إن الولايات المتحدة طورت معلومات استخباراتية عملية غير عادية لاستهداف أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم وكانت “ضربة دقيقة” التي أحاطت بالحكومة الإيرانية على أهبة الاستعداد.

على مدار العقدين الماضيين ، عمل مسؤولو الاستخبارات الأمريكية والغربية لمراقبة تحركات سليماني ، بالإضافة إلى هجماته المخطط لها على الأصول الخارجية والقوات الأمريكية والمدنيين. لقد كان إرهابياً من قبل الولايات المتحدة ، لكن الإدارات السابقة ، بما في ذلك إدارتي أوباما وبوش ، بقيت واضحة عن استهدافه مباشرة خشية الانتقام المحتمل من إيران أو تصعيد الحرب. على مدار عشرين عامًا ، عمل سليماني دون عقاب ، حيث قام بتوجيه محفظة إيران المالية إلى وكلاء إرهابيين حول العالم ، مع التخطيط لاستراتيجية عسكرية إيرانية في المنطقة. كانت وفاته بمثابة ضربة غير عادية للنظام الإيراني.

في عهد الرئيس دونالد ترامب ، تحولت الطاولات. وقال مسؤول بالبيت الأبيض على علم بأن من الواضح أن الرئيس كان مستعدًا لاتخاذ الإجراء اللازم عندما أبلغه مسؤولو المخابرات الأمريكية أن سليماني كان في مراحل التخطيط لهجوم استراتيجي يستهدف الأمريكيين كان من المتوقع أن يأتي خلال أيام. ضربة جوية. وأضاف المسؤول أن قرار ترامب الحاسم بالعمل على المعلومات الاستخباراتية التي تلقاها واستهداف سليماني أنقذ حياة عدد لا يحصى من الأميركيين.

وأضاف مسؤول البيت الأبيض أنه بعد فترة وجيزة من الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل معلومات سليماني بدأت تظهر أن قادة الإرهابيين الآخرين في المنطقة “يفرون” ، واختفى آخرون.

ويوم الأربعاء ، عندما خاطب ترامب الأمة ، كان من بين الكلمات المحذرة للإرهابيين في المنطقة أن سليماني ليس سوى واحد من العديد من قادة الإرهاب الذين يراقبهم المسؤولون الأمريكيون في محاولة لمنع الهجمات على الأصول الأمريكية والوطن والأميركيين في الخارج.

“في الأسبوع الماضي ، اتخذنا إجراءات حاسمة لمنع إرهابي لا يرحم من تهديد حياة الأمريكيين. من وجهة نظري ، قام جيش الولايات المتحدة بالقضاء على أكبر إرهابي في العالم ، قاسم سليماني. كانت أيدي سليماني منقوعة بالدم الأمريكي والإيراني. كان يجب أن يتم إنهاؤه منذ فترة طويلة. عن طريق إزالة سليماني ، أرسلنا رسالة قوية إلى الإرهابيين: إذا كنت تقدر حياتك الخاصة ، فلن تهدد حياة شعبنا. “

كانت الرسالة مسموعة وواضحة في العراق. اعترض المسؤولون الأمريكيون الاتصالات والمخابرات مما يشير إلى أن الإرهابيين في المنطقة كانوا يشيرون إلى مخاوف فورية بشأن عجز إيران عن حماية سليماني من الولايات المتحدة.

أخبر جيمس كارافانو ، نائب رئيس دراسات السياسة الخارجية والدفاع في مؤسسة التراث ، هذا المراسل أن عجز إيران عن حماية ثروتها الثمينة كان رسالة إلى المنظمات الإرهابية بالوكالة والقادة الإرهابيين بأنهم عرضة للخطر.

قال كارافانو “من المنطقي”. “إذا كان هذا هو كل ما ستفعله إيران للانتقام من سليماني ، فلا يمكن لأحد أن يتوقع من طهران أن تنفق الكثير من رأس المال لحمايتهم من الأمريكيين”.

قال دانييل هوفمان ، رئيس محطة CIA المتقاعد والرئيس السابق لإدارة الشرق الأوسط بوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ، إن “ضرب الرئيس لقطع الرأس الذي استهدف الجنرال قاسم سليماني كان لحظة مهمة وتغيير في إستراتيجية الولايات المتحدة وكيفية تعاملنا مع العدوان الإيراني”.

وقال هوفمان ، الذي عمل في المنطقة واسع النطاق ، إن ترامب أوضح “أننا سوف نتعامل مع جنود المشاة المليشيات من كل فرد ، لكننا سنتعامل أيضًا مع القادة الإيرانيين المسؤولين عن اتخاذ القرارات التي تضع شعبنا ومنشآتنا في طريقها إلى الأضرار” “.

وأضاف هوفمان أنه “مع درجة عالية من الثقة ، ربما يكون القادة العسكريون الإيرانيون قد غيروا حساباتهم حول المخاطر التي يتعرضون لها من خلال إصدار أوامر بضربات ضد الولايات المتحدة.”

وقال مسؤول البيت الأبيض إن الغارة الجوية الدقيقة على سليماني ، إلى جانب قدرات المخابرات الأمريكية القوية في المنطقة ، بعثت برسالة مباشرة بأن قادة الميليشيات الإيرانية وقوة القدس التابعة لها تتم مراقبتهم عن كثب. إلا أن مسؤول البيت الأبيض لم يخض في التفاصيل حول ما كان سليمان يستعد للقيام به في الليلة التي قُتل فيها أو الطبيعة الدقيقة لهجومه المخطط له ضد أمريكا.

وأضاف مسؤول البيت الأبيض أنه بالنسبة للرئيس “كانت حياة أمريكية واحدة فقط كافية” لاستهداف أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم ، لكن المعلومات الاستخباراتية العملية التي تلقاها بشأن الهجوم كانت كافية لاتخاذ القرار.

أما عن السبب الذي جعل سليماني قد خاطر بالسفر إلى العراق بعد فترة وجيزة من قيام ترامب بتغذير التحذير لإيران بأنه سيكون هناك ثأر للهجوم الذي تشنه ميليشياتها بالوكالة على السفارة الأمريكية في بغداد ومقتل المقاول الأمريكي نوارس حميد ، 33 عامًا ، وقال مسؤول البيت الأبيض إنه كان من الواضح أن سليماني شعر “بجرأة” لأن الإدارات السابقة لم تفعل سوى القليل لوقف تصرفاته أو سفره. حميد ، الذي كان والد طفلين صغيرين ، أصبح مواطناً متجانساً في عام 2017.

علاوة على ذلك ، قال مسؤول في البيت الأبيض إن العقوبات الاقتصادية المشددة ضد إيران وانسحاب الإدارة الأمريكية من خطة العمل المشتركة الشاملة أضعفت جهاز الاستخبارات التابع للنظام مما قلل من قدرته على حماية قائدها الأعلى.

صرح مسؤول عسكري كبير سابق ، يعمل الآن في المنطقة ، لموقع SaraACarter.com أن “قرار الرئيس ترامب بوضع المتعاقدين العسكريين والعسكريين الأمريكيين أولاً كان بمثابة عكس عن موقف إدارة أوباما ، وسوف ينقذ أرواح أمريكية أكثر مما يدركه الناس. ”

وقال المسؤول العسكري السابق “لقد وضع أمتنا أولا”. “نحن محترمون وسنكون أكثر أمانًا بسبب ذلك – إنه يعمل بالفعل ، والإرهابيون يسمعون الرسالة بصوت عال.

