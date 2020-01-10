السيستاني: الصراع الأميركي الإيراني في العراق انتهاك لسيادته

بغداد – وصف أحمد الصافي معتمد المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني الجمعة الصراع الإيراني الأميركي في العراق بانه انتهاك للسيادة العراقية واعتداء خطير.

وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة أمام آلاف من المصلين في صحن الامام الحسين في محافظة كربلاء أن “ما وقع في الأيام الأخيرة هي اعتداءات خطيرة واعتداءات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف من السلطات في مواجهة تلك الانتهاكات وكفى الشعب ماعاناه من شدائد طوال عقود من الزمن”.

وأضاف ” في أوقات المحن والشدائد تمسّ الحاجة الى التعاون والتكاتف، ولا يتحقق ذلك الاّ مع استعداد جميع الأطراف للتخلي ولو عن جزء من مصالحهم الذاتية وترجيح المصالح العامة عليها”.

وتابع إن “التعامل بأسلوب المغالبة من قبل الأطراف المختلفة التي يملك كل منها جانباً من القوة والنفوذ والامكانات ومحاولة كل منهم فرض رؤيته على الباقين سيؤدي الى استحكام الأزمة واستعصائها على الحل”.

وتزامنت تصريحات السيستاني مع توافد المحتجين العراقيين إلى ساحات التظاهر في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية منذ منتصف ليل الخميس – الجمعة، للمشاركة في الاحتجاجات المليونية التي دعا إليها ناشطون بالتظاهرات، رفضاً للتدخلات الخارجية، لا سيما بعد القرار الأخير الذي دعا إلى إخراج قوات التحالف الدولي من العراق، فضلاً عن تأكيد المطالب الثابتة بالإسراع بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الارتباط بأحزاب السلطة.

وقال المتظاهر محسن جاسم لوكالة في اتصال هاتفي«منذ ساعات الصباح الاولى توافد المئات من الأشخاص، اكتظت بهم شوارع السعدون والنضال والطريق المؤدية الى مدينة الصدر وهم يحملون أعلام العراق للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية الكبرى في ساحة التحرير.

وأضاف أن “الشعارات المتفق عليها في ساحة التحرير هي المطالبة بتشكيل حكومة عراقية من المستقلين وإصلاح العملية السياسية ورفض التدخل في الشأن العراقي وإبعاد العراق عن الصراع بين إيران وأميركا واحترام سيادة العراق ورفع علم العراق فقط”.

وأوضح ” خيم التظاهر في ساحة التحرير منذ 100 يوما تكتظ بالمتظاهرين ولا يمكن بأي حال من الاحول مغادرة الساحة قبل ان تتحقق مطالبنا التي سقط من اجلها نحو 500متظاهرا منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي وحتى الآن”.

ونشرت السلطات العراقية قوات اضافية لتأمين وصول المتظاهرين الى ساحة التظاهر فضلا عن قوات اخرى في الشوارع والساحات العامة تحسبا لأي طارئ. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغات #عشرة_كانون_نكون_أو_لا_نكون و#مليونية_العراق و #خارجون_بكانون.

العرب