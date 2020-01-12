ترمب للشعب الإيراني: نتابع احتجاجاتكم ونستمد الإلهام من شجاعتكم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، متابعة إدارته “عن كثب” لاحتجاجات الشعب الإيراني، مشيراً إلى أنه سيواصل الوقوف مع الشعب الإيراني، محذراً إيران من ارتكاب “مجزرة جديدة ضد المتظاهرين السلميين”

وقال ترمب مخاطباً الشعب الإيراني: “أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم”.

وذكر ترمب في تغريدة أوردها باللغتين الانجليزية والفارسية: “إلى الشعب الايراني الشجاع الذي يعاني منذ أمد طويل: أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم. نتابع احتجاجاتكم عن كثب، ونستمد الإلهام من شجاعتكم”.

الشرق الاوسط