لأول مرة في تاريخه.. المركزي الإيراني يطلق عمليات السوق المفتوحة

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن إطلاق عمليات السوق المفتوحة في إطار تنفيذ السياسة النقدية، وذلك لأول مرة منذ تأسيسه.

وأوضح همتي في تصريح، نقلته وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء السبت، أن عمليات السوق المفتوحة من أهم أدوات السياسة النقدية للبنوك المركزية في العالم، حيث أن المركزي الإيراني ومنذ تأسيسه قبل 60 عاما يتبنى لأول مرة هذه الأداة، بعد ما كان يتدخل بسوق المال عبر الطرق التقليدية.

وأشار إلى أن المركزي الإيراني في السابق يدير تقليديا الأساس النقدي والسيولة، أما السوق المفتوحة فهي عمليات يقوم فيها البنك المركزي ببيع وشراء سندات الخزانة الحكومية عبر المصارف.

وأكد همتي أن البنك المركزي سينظم سعر الفائدة بين البنوك من الآن فصاعدا عبر بيع وشراء سندات الخزانة الحكومية، لتحقيق أهداف مرسومة تتعلق بالتضخم.

وأعتبر أن “إطلاق عمليات السوق المفتوحة في السياسة النقدية للمركزي الايراني يعد ثورة بهذا الاتجاه، حيث ستدشن اعتبارا من اليوم السبت 18 يناير/ كانون الثاني 2020، وستشكل تحولا هاما في علاقات المصارف المحلية مع البنك المركزي، وستوثر جديا في السحب على المكشوف للبنوك ومديوناتها والإيداعات والعمليات بين المصارف أو ما شابه”.

القدس العربي