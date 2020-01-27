«داعش» يعلن بدء «مرحلة جديدة» تستهدف إسرائيل

أعلن تنظيم «داعش» عن بدء «مرحلة جديدة» تستهدف إسرائيل في تسجيل صوتي نُسب إلى المتحدث باسمه وتناقلته، اليوم (الاثنين)، حسابات متطرفة على تطبيق «تلغرام».

وقال المتحدث أبو حمزة القرشي، في تسجيل مدته أكثر من 37 دقيقة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، إن زعيم تنظيم «داعش» الجديد أبو إبراهيم الهاشمي القرشي «عزم على مرحلة جديدة ألا وهي قتال اليهود واسترداد ما سلبوه من المسلمين»، متعهداً بهجمات كبيرة «في قادم الأيام».

ولم تتمكن الوكالة من التأكد من صحة التسجيل مباشرةً إلا أنه جرى نشره على حسابات تعود للتنظيم المتطرف على تطبيق «تلغرام».

ودعا التنظيم المتطرف إلى إفشال «صفقة القرن» في إشارة إلى خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي من المفترض أن يعلن عنها قريباً الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن تنظيم «داعش» تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي ليخلف زعيمه السابق أبو بكر البغدادي الذي قُتل في نهاية أكتوبر في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وفقد التنظيم المتطرف العام الماضي المناطق التي سيطر عليها كافة في سوريا والعراق وطبّق فيها قواعده المتشددة، إلا أن خلاياه النائمة لا تزال ناشطة في البلدين، كما في دول أخرى في المنطقة العربية وفي أفريقيا وآسيا.

وتبنى التنظيم الذي استهدف دولاً عدة خلال السنوات الماضية، مرات معدودة هجمات في إسرائيل.

الشرق الأوسط