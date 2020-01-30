بومبيو يجري محادثات في لندن وسط خلاف حول «هواوي»

تبنت بريطانيا نهجاً مماثلاً لنهج المفوضية الأوروبية، بخصوص تكنولوجيا الجيل الخامس بوصفه الجيل المقبل الذي سيزيد بشكل واسع سرعات الاتصال التي تُعتبر حاسمة لتنمية الاقتصاد الرقمي وشبكة الهاتف المحمول. إلا أن ذلك أثار فزع واشنطن، ولاقى ترحيباً من قبل شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات.

ودافع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن رفض حكومته للضغوط الأميركية لحظر شركة هواوي من المشاركة في شبكات الجيل الخامس. وأكد راب أن بريطانيا ستطور واحداً من «أكثر أنظمة الاتصالات صرامة». وكتب أمس على موقع «تويتر» أن اللقاء مع نظيره الأميركي مايك بومبيو «سيكون فرصة لبحث التحديات المشتركة وبحث علاقاتنا التجارية المستقبلية وما ستعود به من فائدة على اقتصاد بلدينا». ورحبت شركة «هواوي» بتوصيات المفوضية الأوروبية بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس، مشيرة إلى أنها ستسمح للشركة بمواصلة المشاركة في طرح تكنولوجيا الجيل الخامس في أوروبا. وقالت الشركة، في بيان: «هذا التوجه غير المنحاز القائم على الحقائق نحو أمن الجيل الخامس يسمح لأوروبا بأن تكون لديها شبكة للجيل الخامس أسرع وأكثر أمناً».

وتابعت: «(هواوي) موجودة في أوروبا منذ نحو 20 عاماً ولديها سجل حافل فيما يتعلق بالأمن. سنواصل العمل مع الحكومات والصناعة الأوروبية لتطوير معايير مشتركة لتعزيز أمن ومصداقية الشبكة».

وردت المفوضية الأوروبية قائلة إنها لم تشكر شركة «هواوي»، عندما نصحت الدول الأعضاء أمس (الأربعاء) بدراسة منع الشركات الموردة لتكنولوجيا الجيل الخامس عالية الخطر من الاستحواذ على الأصول الأكثر حساسية لديها. تأتي النصيحة في أعقاب حملة ضغط مكثفة من قبل الولايات المتحدة ضد شركة «هواوي»؛ حيث تطالب واشنطن بفرض حظر شامل على الشركة الصينية الحكومية بسبب مخاوف من استخدام تقنيتها في أغراض التجسس.

والتقى وزير الخارجية الأميركي بنظيره البريطاني أمس (الأربعاء) في لندن، وذلك وسط خلاف بين الجانبين بسبب قرار لندن السماح لشركة «هواوي» بلعب دور في تطوير شبكات الجيل الخامس ببريطانيا. وأعلنت الحكومة البريطانية أمس عزمها السماح «بدور محدود» لشركة «هواوي». إلا أنها أوضحت في الوقت نفسه أنها ستستبعد «الموردين الذين يمثلون مخاطر عالية»، على غرار «هواوي»، من «الجوانب الجوهرية الحساسة» لشبكات الجيل الخامس وشبكات سرعات الإنترنت العالية. وأضافت أن حصة «هواوي» ستظل محدودة بنسبة لا تتجاوز 35 في المائة من «الجوانب غير الحساسة للشبكة».

إلا أنها أُضيفت إلى لائحة المواضيع الخلافية التي يُفترض أن يتمّ تناولها في المحطة الأولى من جولة بومبيو في أوروبا وآسيا، التي يزور خلالها أيضاً كييف. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه يفترض في لندن أن «يجدد (بومبيو) تأكيده على العلاقة الخاصة» التي تجمع الأميركيين والبريطانيين و«أن يناقش طريقة توسيع وتعميق الروابط التجارية» في مرحلة ما بعد بريكست. ويؤيّد الرئيس الأميركي بشدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي سينفّذه رئيس الحكومة البريطانية المحافظ، وقد وعده باتفاق تجاري ثنائي «هائل» و«رائع». لكن المفاوضات تبدو صعبة، فرغم الصداقة التي يُظهرها الزعيمان فإنه قد تخيّم خلافات على المحادثات.

وأكد راب أمام النواب أن هذا القرار سيحافظ على قدرة بلاده على «تقاسم المعلومات الاستخباراتية الحساسة عبر شبكات آمنة جداً». واعتبرت الولايات المتحدة أن الضمانات التي قدّمتها بريطانيا غير كافية، وأعربت عن «خيبة أملها». وقال إيان بوند، من مركز الأبحاث للإصلاح الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأميركيين هددوا بتداعيات في مجال الاستخبارات» في حال تعاملت لندن مع «هواوي». وأضاف: «البريطانيون لم يأخذوا هذه التهديدات على محمل الجدّ، وسنعرف الآن ما إذا كان الأجدى بهم أن يأخذوها بجدية أم لا».

ووافق البرلمان الأوروبي أمس (الأربعاء) على اتفاق بريكست، ما يفتح الباب أمام مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي غداً (الجمعة). وقدّم جاي فيرهوفشتات منسق خروج بريطانيا بالبرلمان الأوروبي التحية للمشرعين البريطانيين بالبرلمان، قبيل التصويت على الاتفاق الموقع بين الطرفين. وقال الليبرالي الهولندي: «سنفتقدك»، ومع ذلك حثّ البرلمان على الموافقة على التشريع لتفادي خروج «قاسٍ» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «من المحزن أن نرى مغادرة دولة حررتنا مرتين، وقدمت الدماء مرتين لتحرير أوروبا».

لكن البرلماني يتوقع أن تعود بريطانيا في النهاية إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع فيرهوفشتات: «هذا تصويت، وليس وداع، إنه كقول إلى اللقاء فقط».

الشرق الأوسط