الصورة الاقتصادية الجديدة في القطب الشمالي

الباحثة شذى خليل*

على مدار العقود الثلاثة الماضية، ساهم الاحترار العالمي في ذوبان القطب الشمالي، والذي ترتفع درجة حرارته بمعدل ضعفي سرعة بقية العالم، على الرغم من ان علماء البيئة يرون ان العالم يتجه نحو تغيير مناخي مخيف وهذه كارثة، غير ان خمس دول في القطب الشمالي تنظر الى الموضوع بشكل مختلف بأنه سيخلق منطقة اقتصادية جديدة ستغير الكثير.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا والدنمارك والنرويج وروسيا، إذ ترى بأنها فرصة لطرق تجارية جديدة وعروض مربحة محتملة في الموارد الطبيعية غير المستغلة، إضافة الى تقلص ما بين 30 إلى 40% من المسافة التي تقطعها السفن بين شرق آسيا وشمال أوروبا.

قامت روسيا بالفعل بتثبيت أكثر من عشرة موانئ بحرية على طول الطريق في شمال غرب البلاد في الشمال الشرقي.

المنطقة هي: أقصى نقطة في الشمال من محور الأرض، وتقع على بعد حوالي 725 كيلومترًا إلى الشمال من جرينلاند.

وبسبب الاحتباس الحراري يذوب القطب الشمالي بمعدل ينذر بالخطر منذ الثمانينيات، هذا الأمر مقلق -لكن بالنسبة لخمسة دول في القطب الشمالي، فإنها ترى فرصًا استثمارية كبيرة.

وحسب المعهد الملكي للشؤون الدولية، يمكن أن يحتوي القطب الشمالي على ما يصل إلى 90 مليار برميل من النفط و 47 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

تقدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن منطقة القطب الشمالي تمتلك 30% من الغاز الطبيعي غير المكتشف في العالم ، و 13% من نفطها.

بالإضافة الى تقديرات مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أن حوالي واحد تريليون دولار من المعادن مثل الذهب والزنك والنيكل والبلاتين والنحاس والتيتانيوم والجرافيت واليورانيوم وغيرها من العناصر الأرضية النادرة القيمة، التي كان من الصعوبة الوصول اليها ، الا ان 21 الاحتباس الحراري يجعل الوصول إليها اقرب واقرب كل عام.

وبموجب القانون الدولي الذي تحكمه الأمم المتحدة يؤكد على إمكانية كل دولة المطالبة بما يصل إلى 200 ميل بحري (370 كيلومترًا) قبالة سواحلها – ما يُعرف باسم “المنطقة الاقتصادية الخالصة”.

هذا يعني ، كل شيء متاح للاستيلاء – شريطة أن يثبت أي بلد للأمم المتحدة أن المنطقة الخارجية تابعة له، تعد النرويج وأيسلندا حتى الآن هما الدولتان الوحيدتان اللتان تقدمتا بمطالبات وافقت عليها الأمم المتحدة.

ولكن عندما تتداخل مطالبات البلدان، تنشأ المشاكل.

قدمت روسيا والدنمارك وكندا مطالبات متداخلة لا تزال تنتظر الموافقة.

غرينلاند، وهي دولة تتمتع بالحكم الذاتي مملوكة للدنمارك، لديها أقرب ساحل إلى القطب الشمالي.

في عام 2014 ، طالبت الدنمارك بمساحة قدرها 895،000 كيلومتر مربع تمتد من حدود غرينلاند إلى حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يبلغ طولها 200 ميل في روسيا، وتبقى روسيا غير راغبة في التنازل.

مما يجعل ظهور تنافس جديد من أجل النفوذ والسيطرة على الجزء الشمالي من العالم،

المساعي الروسية: منذ عام 2007، قامت بعثة قطبية بقيادة روسيا برفع العلم الروسي في القطب الشمالي، وقد اعلن أرتور تشيلينجاروف، أحد المستكشفين القطبيين أن القطب الشمالي دائما لروسيا.

ويجري الكرملين مناورات عسكرية وبناء قواعد في منطقة القطب الشمالي، في محاولة لإرسال رسالة إلى بقية العالم مفادها أنه على استعداد للقيام بكل ما يلزم للسيطرة على المنطقة.



تسعى روسيا لفترة طويلة إلى السيطرة الاقتصادية والعسكرية في المنطقة حيث يمكن أن يصل حجم النفط والغاز الطبيعي غير المستغلين إلى 35 تريليون دولار.

تعد روسيا هي الرائدة الواضحة في تطوير البنية التحتية في القطب الشمالي، حيث فتحت بعض المنشآت العسكرية المهجورة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وإنشاء منشآت ومطارات جديدة في أراضيها الشمالية، مع إنشاء سلسلة من الموانئ البحرية على طول ساحلها الشمالي.

وبدأت شركة روسنفت النفطية التي تسيطر عليها الدولة في حفر الجسر الشمالي في الجرف الشمالي للقطب الشمالي العام الماضي في محاولة للاستفادة من حقل يمكن أن يحتوي على أكثر من نصف مليار برميل من النفط.

ثم عثرت على أول حقل نفط لها، في بحر لابتيف في شرق القطب الشمالي.

وفي الوقت نفسه، تقوم عملاق الطاقة الروسي جاز بروم نيفت بالفعل بضخ النفط من مياه القطب الشمالي عبر حقل بحري مختلف، في بحر بيتشورا.

يوجد في روسيا ما يقرب من 40 سفينة كاسحة للخدمة، مع خمس سفن أخرى قيد الإنشاء وستة أخرى مخططة.

.The ultimate goal: to have offshore Arctic oil account for between 20 and 30 percent of Russian production by 2050

الحصول على النفط البحري في القطب الشمالي يمثل ما بين 20 و 30% من الإنتاج الروسي بحلول عام 2050، هذا هو أهم هدف تسعى روسيا في الوصول الية. حسب المصدر ادناه.

روسيا ليست وحدها مهتمة لاقتصاد القصب، كما اقترحت فنلندا والولايات المتحدة وكندا استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية داخل مناطق القطب الشمالي الخاصة بكل منها.

حيث تعمل شركة الطاقة الحكومية في النرويج لأنشطة التنقيب في المناطق البعيدة من بحر بارنتس .

من الجدير بالذكر الجهود الروسية لبناء الوجود والتأثير في الشمال الأعلى، فلدى روسيا قواعد أكثر شمال الدائرة القطبية الشمالية من جميع البلدان الأخرى مجتمعة، وهي تبني المزيد من القدرات العسكرية المتميزة.

وتمتلك فنلندا، صاحبة ثاني أكبر أسطول كاسحة للجليد في العالم، سبعة أضعاف، تليها كندا والسويد بستة أضعاف، ولدى الولايات المتحدة خمسة، واحد منها فقط يسمى كاسحة الجليد الثقيلة، و قوات خفر السواحل الأمريكية، التي تسعى جاهدة لتحديث أسطولها المتقادم، إلى بناء ستة أخرى (ثلاثة كاسحات ثقيلة وثلاث كاسحات ثلجية متوسطة)، على الرغم من أنه لن يتم تسليم أول سفينة حتى عام 2023.

كما وأعلنت إدارة ترامب عن خطط لفتح جزء كبير من الجرف القاري الخارجي للولايات المتحدة أمام عمليات الحفر البحرية ، بما في ذلك المناطق الواقعة قبالة الشاطئ الشمالي لألاسكا.

التدريبات العسكرية في القطب الشمالي تهدف إلى مواجهة روسيا، ولكن المهمة الأولى هي معركة البرد هذا ما اكده الكاتب هيلين كوبر.

كندا:

يقول ريتشارد ووكر المتحدث باسم الشؤون العالمية في كندا إن الحكومة “تؤكد بشدة” وجودها في الشمال لحماية أراضي كندا في منطقة القطب الشمالي، وانها تتعاون مع جميع أعضاء مجلس القطب الشمالي، بما في ذلك روسيا ، لتعزيز المصالح المشتركة التي تشمل التنمية المستدامة ، وأدوار الشعوب الأصلية ، وحماية البيئة والبحث العلمي.

وكتب ووكر: “بالنظر إلى البيئة القاسية والتكلفة العالية لعمليات القطب الشمالي، تعتقد كندا أن التعاون بين دول القطب الشمالي ضروري.

من المهم بالنسبة للكنديين أن يكونوا على دراية بالقطب الشمالي وما يحدث في الشمال.

وقال جون هيجينبوثام من مركز الابتكار الدولي للحكم في واترلو، إن كندا بحاجة إلى مواكبة ذلك فقط لأنها لا تستطيع الاعتماد على النظام الدولي الحالي للاحتفاظ به.

أما الصين: على الرغم من أنه ليس لديها مطالبة إقليمية في القطب الشمالي، الا انها كقوة استثمارية صاعدة لديها قدرة المنافسة على الموارد والنفوذ في المنطقة، مع تزايد قوتها الاقتصادية والبحرية، حيث بدأت في تأمين مشاريع تنمية القطب الشمالي، مما يؤكد الأهمية العالمية المتزايدة للمنطقة، حيث أعلنت الصين عن طموحاتها لتطوير “طريق حرير قطبي” عبر المنطقة، حيث تفتح درجات الحرارة العالمية الدافئة على خطوط بحرية جديدة وفرص اقتصادية في قمة العالم.

وتعد مبادرة الحزام والطرق عبارة عن مشروع بقيمة تريليون دولار يسعى إلى ربط البلدان عبر القارات بالتجارة، مع وجود الصين في مركزها.

في وقت سابق من هذا العام، توضح بالتفصيل خطط طريق البحر الشمالي.

وقال: الصين مشارك نشط ومساهم في شؤون القطب الشمالي ولم تدخر جهدا للمساهمة بحكمتها في تنمية منطقة القطب الشمالي.

حيث ترغب بكين في نهاية المطاف في الاستفادة من طريق البحر المفتوح كاختصار للتداول مع أوروبا، مما سيؤدي إلى خفض أوقات السفر والتكاليف.

يقول جيم باس، المدير الإداري الأول في شركة جوجنهايم بارتنرز المتخصصة بمشاريع الشمال الذي سافر على نطاق واسع في منطقة القطب: على الرغم من أنه لن يتم الانتهاء من جميع مشاريع البنية التحتية في منطقة القطب الشمالي التي سجلتها جوجنهايم، إلا أن “مستوى المشروعات يتحسن”.

ويقول: إن المشاريع التي اعتُبرت ذات يوم مفاهيمية إلى حد كبير، قد نضجت إلى مشاريع البنية التحتية الرأسمالية المدروسة والتي تظهر عائدًا ملموسًا على الاستثمار، في الوقت الذي يستمر فيه الجليد في الانحسار، يتنافس السباق على تطوير أو شراء المشاريع التي يمكنها وضع أفضل الدول والشركات على المنافسة في القطب الشمالي الجديد.

ومن الاستثمارات الممكنة، التي اكدتها البيانات حول النفط الجديد فقد يكون القطب الشمالي الجديد موطنًا لخطوط الأنابيب هذه أيضًا، ويمكن للكابلات البحرية الموضوعة عبر القطب الشمالي أن تربط يومًا ما بين آسيا وأوروبا الشمالية وأمريكا الشمالية بشكل مباشر، مما يوفر طرقًا أقصر بكثير للبيانات التي تنتقل حول نصف الكرة الشمالي.

يقول هيذر كونلي، نائب الرئيس الأول لشؤون أوروبا وأوروبا وآسيا: “سواء كان جزء من الميلي ثانية يتطلب الأمر بالنسبة للمعاملات المالية للسفر بين طوكيو ولندن، أو ما إذا كانت طرق الشحن الأقصر من شمال أوروبا إلى الصين، فإن القطب الشمالي يختصر المسافات، مع استمرار العولمة في التأكيد على السرعة، ستظل المنطقة القطبية الشمالية جزءًا مهمًا من الاقتصاد العالمي.

وفي الختام على الرغم من تراجع الجليد، تبقى قصة القطب الشمالي الجديد بطيئة في التطور، ويبقى القطب الشمالي بيئة صعبة للعمل فيه.

