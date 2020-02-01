بريطانيا تخرج رسميا من الاتحاد الأوروبي

أعلن رسميا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبهذه المناسبة ألقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابا وجهه إلى الأمة قال فيه إن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرة بلاده الكبرى.

وأكد أنه “أيا تكن العقبات على الطريق أنا أعلم أننا سننجح”، مشددا على أن “الأهم هذه الليلة هو أن نقول إنها ليست النهاية بل البداية، إنها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى”.

وأكد جونسون على أن بريكست سيشكل “نجاحا باهرا”، وذلك في وقت تستعد فيه بلاده لبدء مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني “نريد أن تكون هذه بداية عهد جديد من التعاون الودي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المفعمة بالطاقة”.

وتبدأ في وقت لاحق اليوم السبت مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري تبقى بريطانيا خلالها ملتزمة بالقوانين الأوروبية، ومن بينها حرية حركة التجارة والأفراد.

ويتوقع أن تشهد العاصمة البريطانية مظاهر احتفال ضخمة من مؤيدي البريكست في ساحة البرلمان، في حين ينظم مناهضو الخروج من الاتحاد مظاهرات أمام مقر الحكومة.

وسبق أن أنزل علم بريطانيا من مقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل ومقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية إيذانا بقرب خروجها من الاتحاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات