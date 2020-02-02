اليابان تدخل على خط حماية أمن الملاحة البحرية في الخليج

يوكوسوكا – التحقت اليابان بمهمة تأمين حركة الملاحة البحرية في مياه الخليج في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متزايدا وسط تجاوزات إيرانية باتت تشكل مصدر تهديد كبير لإمدادات النفط العالمية خاصة بعد ثبوت تورطها في هجمات منسقة على ناقلات نفط في المنطقة.

وأبحرت مدمرة يابانية إلى خليج عمان الأحد وسط توتر متزايد بالشرق الأوسط وذلك لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تزود ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بكل احتياجاته تقريبا من النفط.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطاقم المدمرة تاكانامي بقاعدة يوكوسوكا البحرية قرب طوكيو قبل إبحارها “تبحر آلاف السفن اليابانية في هذه المياه كل عام ومنها سفن تحمل تسعة أعشار نفطنا. إنها شريان الحياة لليابان”.

وحضر المراسم 500 فرد من أقارب البحارة وممثلون عن الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وأعلنت حكومة آبي أنها مستعدة للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

ولا تشارك اليابان في التحالف العسكري الذي أنشأته الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في الخليج، ولكنّها تسعى للانخراط في ذلك الجهد بشكل مستقل من خلال قرارها آخر ديسمبر الماضي، نشر المدمرة تاكانامي التابعة لقوات الدفاع الذاتي، وطائرتي دورية من طراز بي 3 سي، بالإضافة إلى 260 جنديا من العاملين على متن تلك الآليات العسكرية في المياه المفتوحة في خليج عمان وخليج عدن وشمال بحر العرب.

ولن تنضم السفينة التي سترافقها طائرتان للدوريات البحرية إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة أو إلى أي تحالفات بحرية أخرى بالمنطقة.

وآثرت اليابان العمل بشكل مستقل وسط نزاعات المنطقة. وترتبط حكومة طوكيو بعلاقات ودية مع إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط، وسافر آبي إلى المنطقة في يناير كانون الثاني لاطلاع السعودية والإمارات وعمان على المهمة بعدما أجرى مباحثات مع الزعماء الإيرانيين.

وازداد التوتر بالشرق الأوسط منذ احتدام الخلاف بين إيران والولايات المتحدة عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 وما تلاه من إعادة فرض عقوبات أمريكية على الجمهورية الإسلامية.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في عدة هجمات على سفن تجارية دولية منها ناقلة النفط اليابان كوكوكا كاريدجس لكن طهران نفت الاتهام.

وبجانب خليج عمان، ستقوم تاكانامي، التي تحمل على متنها مئتي بحار وطائرتي هليكوبتر، بدوريات في شمال بحر العرب وخليج عدن لكنها لن تدخل مضيق هرمز.

وآثرت اليابان العمل بشكل مستقل وسط نزاعات المنطقة. وترتبط حكومة طوكيو بعلاقات ودية مع طهران وغيرها من دول الشرق الأوسط، وسافر آبي إلى المنطقة في يناير لاطلاع السعودية والإمارات وعمان على المهمة بعدما أجرى مباحثات مع الزعماء الإيرانيين.

وأرسلت دول أخرى منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا سفنا حربية للمنطقة .

وقال القبطان يوسوكي إينابا قائد المهمة في تصريح للصحفيين قبل مغادرته “تعرضت سفن تجارية يابانية للهجوم في يونيو حزيران وقد زادت دول أخرى الدوريات لذلك تتحرك اليابان أيضا لجمع المعلومات”.

وازداد التوتر بالشرق الأوسط منذ احتدام الخلاف بين إيران والولايات المتحدة عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 وما تلاه من إعادة فرض عقوبات أميركية على إيران فاقمت عزلتها ووضعت اقتصادها على حافة الانهيار.

وكانت واشنطن قد فرضت على طهران عقوبات قاسية استهدفت القطاعين النفطي والمالي وقطاع المبيعات، ردا على أنشطة طهران المقوضة لأمن المنطقة، وعن انتهاكاتها للاتفاق النووي.

واتهمت الولايات المتحدة إيران في عدة هجمات على سفن تجارية دولية منها ناقلة النفط اليابان كوكوكا كاريدجس. كما اتهم وكلائها في اليمن بتنفيذ أعمال تخريبية ضد منشآت نفطية حيوية في السعودية.

وزادت المخاوف من اعتراض السفن وتهديد امن الملاحة في بحر الخليج مجددا بعد تهديدات إيران بالرد انتقامات قائد فيلق القديس التابع للحرس الثوري الإيران مقتل سليماني، في غارة أميركية في 3 يناير الماضي في العراق، وهو ما أثار قلق دول غربية وعربية من أن وعيد إيران بالانتقام لمقتل سليماني يهدد أمن الخليج.

وهدد قادة بالحرس الثوري ومسؤولون حكوميون إيرانيون بغلق مضيق هرمز الذي تمر عبره خمس إمدادات العالم من الطاقة.

العرب