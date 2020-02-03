جونسون يتجه للتشدّد مع مرتكبي الجرائم الإرهابية بعد حادثة الطعن



لندن ـ وعد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بأنّه سيعلن الاثنين عن “تغييرات جوهرية” في طريقة التعامل مع المدانين بجرائم إرهابية.

وتأتي تصريحات جونسون بعد أن أعلنت الشرطة البريطانية الأحد، بأنها قتلت رجلاً طعن عدداً من الأشخاص في حي ستريثام في لندن في حادث وصفه المسؤولون بأنه إرهابي ومن المعتقد أنه يتصل بالتشدد الإسلامي.

وتوجّه جونسون بالشكر لأجهزة الطوارئ معلنا تضامنه مع الجرحى والمصابين.

وأشادت وزيرة الداخلية بريتي باتيل بشجاعة الشرطة وأجهزة الطوارئ وقالت إنها تتابع التطورات.

وجاء في بيان لرئيس بلدية لندن صادق خان أن “الإرهابيين يريدون تقسيمنا وتدمير نمط حياتنا، نحن في لندن لن ندعهم ينجحون في مسعاهم”.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان بعد الحادث إنها عثرت على عبوة ناسفة مزيفة مربوطة على جسد الرجل الذي قتله أفراد أمن مسلحون.

وأوضح بيان شرطة العاصمة البريطانية أن المصابين رجل يعاني من إصابات تهدد حياته جراء الطعن وامرأة إصابتها أقل خطورة، في حين أن امرأة ثانية أصيبت بسبب تهشم الزجاج بعد استخدام أحد أفراد الأمن سلاحه.

وقال شهود إن الرجل كان يحمل سلاحا أبيض، وقال أحدهم إنه كان يرتدي سترة بها عبوات فضية اللون.

وأظهرت لقطات جرى تصويرها في منطقة الحادث في ستريثام بجنوب لندن رجلين في زي مدني، أحدهما يرتدي قبعة يرتديها أفراد الشرطة، وهما يصوبان سلاحيهما تجاه الجثة على رصيف مجاور.

وقالت لوسي دي أورسي نائبة قائد شرطة لندن “جرى الإعلان سريعا عن أن الحادث إرهابي ونعتقد أنه على صلة بالتشدد الإسلامي”، وقالت الشرطة إن موقع الحادث صار حاليا تحت السيطرة التامة.

وقال مصدر أمني إنه يتم التعامل مع الهجوم على أنه إرهابي لأن الرجل كان يضع على جسده عبوة ناسفة مزيفة.

وبحسب صحيفة الغارديان فإنّ منفّذ هجوم الأحد اعترف بارتكابه 13 جنحة إرهابية وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في 2018 حين كان عمره 18 عاماً. وحكم عليه بالسجن بسبب نشره على مجموعة عائلية في تطبيق واتساب نشرة دعائية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

ووفقاً لسكاي نيوز فقد أطلق سراحه في كانون الثاني الماضي بعدما أمضى نصف فترة عقوبته.

وكان آخر حادث مماثل وقع في لندن في نوفمبر حين قتلت الشرطة بالرصاص رجلا كان يرتدي سترة ناسفة مزيفة بعد أن قتل شخصين طعنا وأصاب ثلاثة آخرين قبل أن يتمكن المارة من السيطرة عليه.

وفي أعقاب ذلك الهجوم طلبت الحكومة التشدّد في الأحكام الصادرة بحق مرتكبي جرائم إرهابية، وإنهاء عمليات الإفراج التلقائية وكذلك الإنهاء التامّ للافراج بشروط على المدانين بتهم ارهابية وزيادة موازنة شرطة مكافحة الإرهاب في السنة المالية المقبلة.

ونفذ ذلك الهجوم، الذي كان عند جسر لندن، رجل متعاطف مع الفكر الإسلامي المتشدد كان قد سبق الحكم عليه بالسجن بتهمة الإرهاب لكن أطلق سراحه قبل إتمام فترة عقوبته.

العرب