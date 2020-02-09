إياد علاوي: إيران لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية بالمنطقة العربية

أكد رئيس ائتلاف «الوطنية» العراقي، إياد علاوي، اليوم (الأحد)، أن إيران تجاوزت الخطوط الحمر وأثبتت تدخلاتها في الشأن العراقي، مشيراً إلى أنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق.

وقال علاوي، في بيان نُشر على موقعه الرسمي اليوم: «مرة أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين وتأكيد أن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة وأن محور (طهران – بغداد – دمشق بيروت – فلسطين) سيكون محوراً واحداً لطرد الأميركيين وحلفائهم بحسب ما جاء في خطاب علي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي بمناسبة أربعينية قاسم سليماني».

وأضاف: «إننا في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر إيران بأنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق، وهذا أكبر بكثير من حجمها وأحلامها»، مشيراً إلى أن «مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونهم وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من دول الجوار»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد علاوي أن «السياسة التي تتبعها إيران في تعاملها بالعراق ودول المنطقة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتعقيد للأوضاع فيها»، مجدداً الدعوة «لإيران لانتهاج سياسة أكثر حكمة وعقلانية والتعامل مع دول المنطقة تعامل الند والنظير، لا تعامل التابع لأن ذلك سيرتد عليها عكسياً وسيسبب ضرراً بمصلحتها ومصلحة شعبها أولاً».

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي توعد القوات الأميركية الموجودة في العراق، قائلاً إنه «سيتم طرد الأميركيين من هذا البلد بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم».

الشرق الاوسط