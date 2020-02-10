عودة قوية للاحتجاجات في بغداد ومدن أخرى

شهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن في الوسط والجنوب عودة قوية للاحتجاجات اليوم الأحد، خاصة بعد انسحاب أصحاب القبعات الزرق الموالين للتيار الصدري من ساحات الاحتجاج.

ونظم الآلاف من طلبة الجامعات والمدارس مسيرات في شوارع العاصمة وصولا إلى ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في بغداد.

كما احتشد المتظاهرون في ساحات الاعتصام في محافظات الوسط والجنوب، وخاصة في النجف وكربلاء، إضافة إلى ذي قار وبابل.

ولوح الطلبة بالأعلام العراقية ونددوا بالاقتحامات المتكررة من أصحاب القبعات الزرق التي استهدفت مؤخرا ساحات الاعتصام في بغداد والنجف وكربلاء وأدت إلى قتلى وجرحى.

كما رفع المحتجون شعارات رافضة لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر : رويترز