وقفة احتجاجية قرب بغداد في أربعينية مقتل سليماني والمهندس

نظم أنصار الحشد الشعبي في العراق وقفة بمناسبة أربعينية مقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني قرب مطار بغداد مطلع الشهر الماضي.

وردد المشاركون الذين تجمعوا في موقع الغارة الأميركية التي استهدفت المهندس وسليماني شعارات مناهضة للولايات المتحدة ورئيسها، متوعدين بالثأر. كما طالبوا الحكومة والبرلمان العراقيين بالعمل بجدية لإخراج القوات الأميركية من البلاد.

وبمناسبة الذكرى نفسها، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في طهران إن سليماني أفشل مخطط أميركا لإيجاد شرق أوسط جديد، مضيفا أن الرد الإيراني على أي تهديد أميركي أو إسرائيلي سيكون قاسيا، على حد تعبيره.

استهداف قاعدة

في غضون ذلك، تعرضت قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون في كركوك شمالي العراق لهجوم صاروخي مساء اليوم الخميس، حسبما أفادت به مصادر أمنية عراقية وأميركية، دون أن يتبيّن إن كانت الضربة أوقعت إصابات.

والهجوم الصاروخي هو الأول ضد القاعدة منذ استهدافها بـ30 صاروخا يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي مما تسبّب في مقتل أميركي، وكان سببا لمواجهة أميركية إيرانية في العراق بلغت ذروتها مع قتل المهندس وسليماني في ضربة أميركية.

الجزيرة