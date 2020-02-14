بعد البريكست.. الهجرة إلى بريطانيا ضمن نظام جديد

قال دومينيك تشيلكوت السفير البريطاني لدى أنقرة أمس الخميس إن بلاده تهدف إلى استحداث نظام جديد للهجرة اعتبارا من مطلع 2021، تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

جاء ذلك في سلسلة إجابات قدمها السفير عبر حسابه على تويتر ردا على أسئلة تلقاها من حسابات تركية حول مستقبل العلاقات مع أنقرة بعد خروج بلاده عن الاتحاد الأوروبي.

وأكد تشيلكوت أن بريطانيا تهدف إلى استحداث نظام هجرة جديد بحلول 2021، يشبه نظام أستراليا القائم على النقاط، وفي جوهره مبدأ تقييم طلبات الأفراد على أساس المهارات والمساواة بين جميع الجنسيات.

وأضاف أنه عندما كانت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي كانت بلاده تطبق مبدأ حرية الحركة للقوى العاملة، مستدركا أن ذلك سيتغير مع يناير/كانون الثاني 2021.

وأوضح أن بلاده لم تكن يوما جزءا من اتفاقية شنغن الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد 47 عاما من عضويتها به.

ومع الخروج رسميا، بدأت معه مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري، وتبقى بريطانيا خلالها ملتزمة بالقوانين الأوروبية، ومن بينها حرية حركة التجارة والأفراد.

المصدر : وكالة الأناضول