خامنئي يدعو الإيرانيين لمشاركة مكثفة في الانتخابات البرلمانية

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي مواطنيه للإقبال بشكل كبير على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل.

وفي تصريحات له نقلها التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، قال خامنئي إن المشاركة المكثفة في الاقتراع ستظهر وحدة الإيرانيين في مواجهة من وصفهم بالأعداء، مضيفا أن الولايات المتحدة ستفشل في إحداث انشقاقات بين السلطات والإيرانيين.

وتابع المرشد الإيراني أن الانتخابات ستحيد ما وصفها بالنية الأميركية السيئة، وأن التصويت مسؤولية ثورية ووطنية وواجب ديني.

كما قال خامنئي إن البرلمان المقبل لن يكون فيه مكان لمن يخشون التحدث ضد الأعداء الأجانب، على حد تعبيره.

المصدر : وكالات