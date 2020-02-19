دور إنساني للإمارات في إجلاء طلاب يمنيين من ووهان الصينية

صنعاء – تكفلت الإمارات بتنفيذ مهام عملية إجلاء طلاب يمنيين عالقين في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد بعد عجز الحكومة اليمنية عن نقلهم رغم المناشدات المستمرة منذ أكثر من شهر.

وأكد محمد الحضرمي وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأربعاء، أنه سيتم إجلاء الطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية بمساعدة الإمارات.

وشكر الحضرمي في تغريدة على حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، دولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون والمساعدة في عملية إجلاء الطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية التي ينتشر فيها فيروس كورونا المتحور الجديد .

وقال الحضرمي إن الإمارات وضعت الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلاب اليمنيين ووضعهم في الحجر الصحي المؤقت قبل إعادتهم إلى البلاد.

وكان اتحاد طلاب اليمن في الصين ناشد الحكومة في بيان له مطلع الشهر الجاري، بإجلاء سريع للطلاب اليمنيين المقيميين في ووهان، وتقديم الدعم والرعاية الصحية والنفسية لهم.

وقال البيان :”قدمت الجامعات الصينية الدعم اللازم، لكن هناك إهمالا حكوميا يمنيا متعمدا لإجلاء الطلاب”.

وصرح مصدر في فرع المؤتمر الشعبي العام في جمهورية الصين الشعبية أن السلطات الإماراتية تضع الترتيبات النهائية لإجلاء الطلاب اليمنيين الدارسين في مدينة ووهان الصينية والترتيب لنقلهم إلى دولة الإمارات، ووضع التجهيزات اللازمة لاستقبالهم ووضعهم في الحجر الصحي قبل عودتهم إلى اليمن.

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية الإنسانية بتوجيه مباشر من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولفت المصدر إلى أن هذا العمل الإنساني، ليس بغريب على الأشقاء في الإمارات، خاصة بعد عجز الحكومة اليمنية عن نقل الطلاب رغم المناشدات المستمرة منذ أكثر من شهر.

وأكد أن الشعب اليمني سيظل يحتفظ بهذه المواقف الإنسانية والمواقف الأخوية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي دائماً ما تقف إلى جانب اليمن في السراء والضراء.

العرب