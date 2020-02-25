ليبيا.. خسائر إغلاقات النفط تجاوزت 2 مليار دولار

علنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات النفطية تجاوزت ملياري دولار، في حين نزل إنتاج البلاد من الخام إلى ما دون 123 ألف برميل يوميا.

وقال المؤسسة “لا يزال إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء ليبيا، مما تسبب بدوره في تعطيل عمليات الإمداد والنقل”.

وأضافت -في نشرة حول تبعات إقفال إنتاج النفط- أن إنتاج النفط نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب بلغ 122 ألفا و430 برميل نفط يوميا بحلول يوم الأحد 23 فبراير/شباط 2020.

وأغلقت قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر موانئ وحقول نفط رئيسية قبل شهر في إطار صراع على السلطة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

ووفق المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تسبّب الانخفاض القسري في معدلات الإنتاج الذي فرضته الإقفالات في خسائر مالية كبيرة فاقت 2.1 مليار دولار منذ 24 يناير/كانون الثاني 2020.

وبحسب معطيات المؤسسة، بلغ الفاقد اليومي من النفط نحو 1.1 مليون برميل، في حين وصل الفاقد التراكمي للإنتاج نحو 36 مليون برميل، أما الخسائر اليومية فتتجاوز 61 مليون دولار.

وكان معدل الإنتاج اليومي للنفط في ليبيا يفوق 1.2 مليون برميل نفط يوميا قبل إعلان “القوة القاهرة” بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

محليا قالت المؤسسة إنها مستمرة في توفير المحروقات بالمناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين.

وأشارت إلى أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لا تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

المصدر : الجزيرة + رويترز