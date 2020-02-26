عقوبات أميركية جديدة لحظر الانتشار النووي في إيران وكوريا الشمالية وسوريا

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على 13 كيانا وفردا في الصين والعراق وروسيا وتركيا، عملا بقانون حظر الانتشار النووي في إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وجاء في بيان للخارجية الأميركية أن العقوبات طالت خمسة كيانات في الصين وآخر في تركيا بسبب دعمهم للبرنامج الصاروخي الإيراني، كما شملت صينيا واحدا يدعى لو دينغوين، وهو متورط أيضا في توفير مواد حساسة لبرنامج الأسلحة الباكستانية.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى بشأن باقي الكيانات والأفراد الذين تم فرض العقوبات عليهم.

وتشمل العقوبات فرض قيود على الدعم الأميركي المقدم لتلك الجهات والحد من الصادرات الأميركية إليها.

وقال بيان الخارجية الأميركية إن العقوبات تهدف إلى منع إيران من تطوير قدراتها الصاروخية، معتبرا أن “برنامج الصواريخ الإيراني ما زال مثار قلق كبير من انتشار الأسلحة”.

المصدر : وكالات