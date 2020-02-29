فيروس كورونا يدفع أسعار النفط إلى أدنى المستويات

تراجعت أسعار النفط 5% اليوم الجمعة لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، بينما تواصلت المخاوف بشأن تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد على الطلب على الخام. وتتجه أسعار النفط نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي فيما يزيد على أربع سنوات.

وانخفض سعر برميل نفط برنت دولارين لأدنى مستوى في جلسة التداول اليوم عند 51.39 دولارا للبرميل وهو الأقل منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.

كما واصلت العقود الآجلة للخام الأميركي خسائرها لتهبط أكثر من 5% إلى أدنى مستوى للجلسة عند 44.65 دولارا للبرميل.

وانتشر فيروس كورونا سريعا من الصين إلى 46 دولة أخرى، وهو ما أدى إلى تنامي المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام والوقود.

وتأمل الأسواق في أن تخفض منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا ضمن ما يعرف بتحالف أوبك بلس الإنتاج بشكل أكبر لدى اجتماع الأعضاء يومي الخامس والسادس من الشهر المقبل في فيينا.

وقالت مصادر مطلعة إن السعودية -أكبر منتج في أوبك- وبعض الأعضاء الآخرين، يدرسان الاتفاق على خفض للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2020، ما يزيد على خفض أولي مقترح بواقع ستمئة ألف برميل يوميا.

ويقول هويي لي، الخبير الاقتصادي بمجموعة “أوفيرسيز تشاينيز بانكينغ غروب” المصرفية في سنغافورة “مهما كان الانخفاض المتوقع في الإنتاج الأسبوع المقبل، فسيكون قليلا جدا ومتأخرا جدا، حيث إن أسعار النفط قد تراجعت على نحو سريع”.

وانخفض النفط بنحو 25% منذ بداية العام بفعل تراجع الطلب وتباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي، مما يقلق أعضاء أوبك.

المصدر : وكالات