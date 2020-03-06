تفجير انتحاري قرب السفارة الأميركية في تونس

تونس – قالت وزارة الداخلية التونسية إن انفجارا وقع الجمعة في الحي الذي توجد فيه السفارة الأميركية بالعاصمة تونس، وأشارت عدة وسائل إعلام محلية إلى تفجير انتحاري استهدف دورية أمنية مكلفة بحماية السفارة.

وقال مصدر أمني تونسي إن إرهابيين نفذا التفجير الانتحاري قرب السفارتين الأميركية والمصرية في منطقة البحيرة بالعاصمة تونس، لكن مازال لم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة الداخلية بشأن حصيلة الهجوم.

وأضاف المسؤول الأمني أن الانفجار خلف جرحى لكنه لم يتمكن من تحديد العدد، وأضاف أن “العملية فاشلة”، موضحاً أن مهاجماً حاول دخول السفارة ومنعه أعوان الشرطة.

وقتلا العنصران الإرهابيان خلال التفجير بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي التونسي.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى وقوع عدد من الجرحى في صفوف الأمنيين.

وقالت إذاعة موزاييك المحلية في وقت سابق إن إرهابيا كان يمتطي دراجة نارية أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأميركية في العاصمة تونس.

وحسب الإذاعة فإنه أصيب 5 من صفوف القوة الأمنية المخصصة لحماية مقر السفارة الأميركية.

وأشارت الإذاعة إلى أن سيارات الإسعاف سارعت إلى مكان التفجير الذي نفّذه الإرهابيان.

وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة التي شهدت الانفجار.

وتحيط سيارات أمنية بمكان الحادث، فيما لم تتوفر معلومات بعد بشأن هوية منفذي التفجير.

وطلبت السفارة الأميركية في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية بفيسبوك الابتعاد عن مقر السفارة بعد وقوع الانفجار، والتقيّد بالتعليمات الأمنية.

العرب