كورونا يقترب من حاجز الـ100 ألف ويخترق الفاتيكان وعدد المتعافين بالصين أكثر من المصابين

يواصل فيروس كورونا المستجد تقدمه بلا هوادة في جميع أنحاء العالم الجمعة، فيما تحذر منظمة الصحة العالمية من أن بعض البلدان لا تتعامل بالجدية اللازمة مع إجراءات مكافحة الوباء.

وفي حين يبث الوباء الذعر في الأسواق المالية بسبب عواقبه الاقتصادية فإنه يتجه كذلك إلى توتير العلاقات بين الدول، بدءا من اليابان وكوريا الجنوبية.

97 ألف مصاب

وقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم حتى صباح اليوم الجمعة، 97 ألف شخص، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 3 آلاف و386 حول العالم.

وتم تسجيل 3 آلاف و45 وفاة في الصين، و148 في إيطاليا، و107 في إيران، و43 في كوريا الجنوبية، و12 في اليابان، و11 في الولايات المتحدة، و7 في فرنسا، و3 حالات في العراق، ومثلها في إسبانيا، واثنين في أستراليا، ومثلها في هونغ كونغ، وحالة وفاة واحدة في كل من سويسرا وبريطانيا وسان مارينو وتايلاند وتايوان والفلبين.

– الصين: أعلنت السلطات الصينية تسجيل ثلاثين وفاة جديدة وأكثر من 140 إصابة يوم الخميس بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ تفشي المرض إلى ثلاثة آلاف وخمسة وأربعين شخصا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في البر الصيني 80 ألفا و552 شخصا، و104 في هونغ كونغ، و10 في ماكاو، و44 في تايوان.

كما بلغ عدد الذين تحسنت حالتهم الصحية بعد الإصابة بالفيروس حول العالم، 55 آلاف و186 شخصا.

– أميركا: وفي الولايات المتحدة الأميركية؛ دعا الرئيس دونالد ترامب الأميركيين إلى التحلي بالهدوء، على خلفية المخاوف من فيروس كورونا. وقال ترمب، خلال رده على سؤال بشأن مدى تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الأميركي، وعلى إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، إن كل الأمور ستكون على ما يرام.

واقترح الرئيس دونالد ترامب ميزانية أولية بقيمة 2.5 مليار دولار لكن المعارضة اعتبرتها غير كافية؛ وقد وافق الكونغرس بالإجماع تقريبا على خطة طارئة بقيمة 8.3 مليارات دولار لتمويل جهود مكافحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 180 شخصا وخلف 12 وفاة على الأقل في البلاد.

وأقر مايك بنس نائب الرئيس، المسؤول عن تنسيق الاستجابة للوباء، بأن البلاد ليس لديها ما يكفي من اختبارات تشخيص الوباء لتلبية الطلب المتوقع.

وأعلنت ولاية واشنطن الأميركية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 11 حالة، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة إلى اثنتي عشرة، كما سجلت ولاية ميريلاند ثلاث حالات.

في الأثناء، استبعد مساعد وزير الصحة روبرت كادليك التمكن من إنتاج لقاح فعال لمكافحة الفيروس قريبا، مؤكدا أن إنتاجه سيستغرق ما بين 12 و 18 شهرا.

وسلطت كبرى نقابة الممرضين الضوء على حالة العديد من المستشفيات غير المستعدة لمواجهة الوباء وعبرت عن القلق إزاء نقص المعدات والمعلومات لدى العاملين في الرعاية الصحية وعدم حصولهم على التدريب اللازم.

وقبالة كاليفورنيا، بدأت السلطات الخميس بإخضاع ركاب سفينة “غراند برنسيس” للفحص لمعرفة إن كانت توجد بينهم إصابات بفيروس كوفيد-19.

ويوجد على متن السفينة السياحية نحو 3500 شخص وتملكها الشركة نفسها التي تملك سفينة “دايموند برنسيس” التي خضعت للحجر الصحي في فبراير/شباط في اليابان. وقد أصيب أكثر من 700 من ركاب تلك السفينة بالفيروس وتوفي ستة منهم.

– إيران: أفادت وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 4747 حالة إصابة، كما أكدت ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 124 بعد وفاة 17 في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

– فرنسا: وفي باريس، أعلن البرلمان الفرنسي عن إصابة أحد النواب من حزب الجمهوريين عن منطقة ألزاس بفيروس كورونا. واكدت مصادر أن أحد الموظفين بمشرب البرلمان قد أصيب أيضا بالفيروس، كما يخضع شخص ثالث يعمل بمطعم البرلمان الى فحوص للاشتباه في إصابته.

وكان عدد الإصابات بالفيروس في فرنسا قد ارتفع إلى أكثر من 420 حالة، بينها 13 حالة لأشخاص عائدين من مصر مع تسجيل سبع وفيات.

– بريطانيا: كما سجلت بريطانيا أول حالة وفاة بسبب الفيروس، وارتفع عدد الإصابات فيها إلى 115.

– إيطاليا: أما إيطاليا فوصل عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 3 آلاف و850 حالة، مع بلوغ عدد الوفيات 148.

– كوريا: من جانبها، قالت كوريا الجنوبية إن خطط طوكيو لفرض حجر صحي على مواطنيها خلال زيارتهم لليابان جائرة وغير مقبولة. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها ستستدعي سفير اليابان لديها اليوم لتقديم شكوى، وذلك بعد أن استدعت مسؤولا دبلوماسيا بارزا أمس لطلب توضيحات.

وكشف المركز الكوري الجنوبي للتحكم في الأمراض أنه تم تسجيل سبع وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 42.

كما أكدت سول أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 6 آلاف و 284 حالة بزيادة قدرها 196 حالة عن أمس الخميس.

– اليابان: وفي طوكيو، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن حكومته فرضت حجرا صحيا لمدة أسبوعين على جميع الزوار من الصين وكوريا الجنوبية قبل السماح لهم بدخول اليابان. وأضاف في بيان رسمي أنه لن يُسمح لهم باستخدام وسائل النقل العام.

مصر: أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا على متن مركب قادم من أسوان إلى الأقصر.

– فلسطين: يبدأ اليوم في الأراضي الفلسطينية العمل بالإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة محمد شتية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتشمل التوقف عن استقبال السياح ومنع التجمع والاحتفالات وإغلاق كافة المرافق التعليمية والحد من التنقل واغلاق الأماكن الدينية والسياحية.

وكان أشتية أعلن في بيان تلفزيوني عن مرسوم بإعلان حالة الطوارئ مدة ثلاثين يوما في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا.

– ماليزيا: أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الجمعة اكتشاف 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في ماليزيا إلى 83 حالة.

وذكرت أن 23 من المصابين تعافوا تماما وغادروا المستشفيات.

– الفاتيكان: وفي تطور آخر، أعلن الفاتيكان الجمعة عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد موضحا أنه علق خدمة معاينة المرضى في عيادته الطبية بعد أن أظهرت الفحوص إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

والعيادة الكائنة داخل هذه الدولة الصغيرة البالغ عدد سكانها قرابة ألف شخص، سيتم تنظيفها ببالغ الدقة وتعقيمها فيما تبقى غرفة الطوارئ مفتوحة، وفق ما ذكر المتحدث ماتيو بروني للصحافيين.

المصدر : الجزيرة + وكالات