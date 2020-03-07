كورونا يطال 94 بلدا.. ومنظمة الصحة العالمية تستبعد انحساره قريبا

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم نحو 102 ألف مع توسع مساحة انتشاره في 94 بلدا وسط إجراءات احترازية متزايدة، وارتفع عدد الوفيات عالميا إلى 3491، كما قللت منظمة الصحة العالمية من شأن التوقعات بانحسار العدوى، وخصوصا في الصيف.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ميشيل ريان في مؤتمر صحفي بجنيف، “لا نعرف بعد كيف سيكون نشاط الفيروس في الظروف المناخية المختلفة. يجب أن نتوقع بأنه ما زال قادرا على الانتشار، ومن الخطأ الاعتقاد بأنه سيختفي مع مرور الوقت مثل الإنفلونزا.. لذا علينا أن نحارب الفيروس الآن، لا أن نتوقع بأنه سيختفي من تلقاء نفسه”.

وتوقّعت منظمة السياحة العالمية انخفاضا في أعداد السيّاح في العالم تتراوح نسبته بين 1 و3% في عام 2020، أي خسارة تبلغ قيمتها بين “ثلاثين وخمسين مليار دولار”.

وفيما يلي موجز لآخر تطورات انتشار الفيروس وطرق مكافحته حول العالم:

الصين

ارتفاع عدد الوفيات إلى 3073، وذلك بعد وفاة 28 مريضا خلال الساعات الـ24 الأخيرة. مع تراجع عدد الضحايا اليومي إلى أدنى مستوى منذ أسابيع.

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كوريا الجنوبية

174 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6767 حالة، مع 44 وفاة.

إيران

تسجيل 17 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 124، في حين بلغ عدد المصابين 4747، والإعلان عن وفاة النائبة المنتخبة فاطمة رهبر، وإصابة رئيس أطباء مركز قم للحجر الصحي جواد خدادي بالفيروس.

وأعلنت هيئة المساجد في طهران وقف إقامة صلاة الجماعة في المساجد حتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.

الإمارات

تسجيل 15 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45، كما شفيت حالتان ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى سبع، والحكومة تناشد المواطنين والمقيمين عدم السفر إلى الخارج وتقرر إغلاق جميع المدارس لمدة شهر اعتبارا من غد الأحد.

السعودية

وصول عدد حالات الإصابة إلى خمس، وتعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية حتى إشعار آخر، وإغلاق الحدود البرية مع الإمارات والكويت والبحرين باستثناء الشاحنات التجارية، وقصر رحلات الطيران القادمة من تلك الدول على ثلاثة مطارات.

عمان

وزارة الصحة توصي بتعليق جميع التجمعات والمؤتمرات الدولية في السلطنة.

الكويت

تسجيل ثلاث إصابات جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران، ووصول العدد الإجمالي إلى 61. وإيقاف الرحلات الجوية مع سبع دول، بينها مصر وسوريا ولبنان، لمدة أسبوع.شغيل الفيديو

العراق

تسجيل رابع وفاة، وثماني إصابات جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 48، وتسجيل أول حالة إصابة بإقليم كردستان في مدينة أربيل. والسلطات مددت تعطيل الدراسة إلى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، مع منع التجمعات في الأماكن العامة.

مصر

اكتشاف 12 إصابة جديدة تعود لعمال على متن باخرة.

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الجزائر

ارتفاع عدد المصابين إلى 19.

لبنان

وزارة الصحة تعلن عن ارتفاع عدد المصابين إلى 22، ودخول الفيروس مرحلة الانتشار مع اكتشاف أربع حالات إصابة.

قطر

وزارة الصحة القطرية تعلن عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بين العائدين أخيرا من إيران، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 12.

فلسطين

وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة تعلق الدوام في مدارسها يومي السبت والأحد كإجراء احترازي، ووزارة الصحة في القطاع تعلن حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات. والسلطة تضع 15 سائحا أميركيا في الحجر الصحي بفندق في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

إٍسرائيل

ارتفاع عدد الإصابات إلى 21 مصابا بعد الكشف عن خمس إصابات جديدة، والسلطات تدرس ضم القادمين من الولايات المتحدة إلى قائمة الدول التي يتم إخضاع القادمين منها للحجر الصحي.

أفغانستان

ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى أربع.

فيتنام

ارتفاع عدد الإصابات إلى 18.

الفلبين

اكتشاف أول إصابة انتقلت داخليا، والرئيس يوافق على إعلان حالة طوارئ صحية.

إيطاليا

197 وفاة، وعدد المصابين يقفز إلى 4636.

فرنسا

تسع وفيات، بعد تسجيل وفاتين جديدتين، وعدد المصابين يبلغ 613.

بريطانيا

تسجيل 48 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 164. وشركة فيسبوك تعلن أنها ستغلق مكاتبها في لندن حتى الاثنين بعد تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا.

آيسلندا

إعلان حالة الطوارئ الجمعة بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى 43 حالة.

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اليونان

تسجيل 34 حالة كانوا بالحافلة نفسها عندما سافروا للحج في إسرائيل.

السويد

ارتفاع الإصابات إلى 136 إصابة.

بلجيكا

تسجيل 109 إصابات.

النمسا

حظر الرحلات الجوية المباشرة إلى إيران وكوريا الجنوبية ومدينتي ميلانو وبولونيا الإيطاليتين.

كولومبيا

رصد أول حالة إصابة مؤكدة، وهي فتاة عادت من إيطاليا.

الولايات المتحدة

ارتفاع عدد الوفيات إلى 15، وتسجيل إصابة 21 شخصا على متن سفينة سياحية قبالة ساحل كاليفورنيا. وجدد الرئيس دونالد ترامب أمس تشديده على استعداد بلاده لكافة الاحتمالات، خلال زيارة تفقدية برفقة وزير الصحة أليكس عازار لمركز السيطرة على الأمراض.

أما عازار فقال إن عملية إنتاج أدوات فحص الفيروس وشحنها للولايات تسير وفق المخطط، وذلك بعدما قال مايك بنس نائب الرئيس إنه لا توجد أدوات فحص كافية لتلبية الطلب المتزايد في بعض المناطق.

وأعلنت وزارة الدفاع (بنتاغون) أمس عن البدء في تجارب لقاحات جديدة على الفئران في مختبرات قيادة القوات البرية، مع توقع البدء بتجربة هذه اللقاحات على عدد محدود من البشر في القريب العاجل.

المصدر : الجزيرة + وكالات