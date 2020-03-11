كورونا.. بؤرة العدوى تنتقل إلى أوروبا ووفيات قياسية في إيطاليا

سجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء ارتفاعا قياسيا في عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا الجديد بلغ 168 وفاة خلال 24 ساعة، بينما اعتبر مدير مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة أن أوروبا هي مركز انتشار الوباء حاليا، واصفا إياها “بالصين الجديدة”.

وتشير آخر الأرقام إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إيطاليا ارتفع إلى 10149 من 9172 خلال 24 ساعة، وذلك وفقا لتصريحات مسؤول إيطالي لوكالة رويترز.

وطلبت السلطات الإيطالية من نحو 60 مليون مواطن البقاء في منازلهم مع بدء روما تطبيق إجراءات غير مسبوقة في العالم لوقف انتشار الفيروس، وذلك بعد توسيع إجراءات الحجر الصحي لتشمل كافة أنحاء البلاد.

وأقرت منظمة الصحة العالمية بأن المرض الذي أودى بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص، يقترب من أن يصبح وباء عالميا.

وعنونت الصحافة الإيطالية اليوم “الجميع في المنزل”، و”كل شيء مغلق”، بعد صدور مرسوم وقعه رئيس الحكومة جوزيبي كونتي يوسّع إلى كل أنحاء البلاد إجراءات الإغلاق الكبرى التي جرت أول أمس الأحد في الأقاليم الشمالية حيث يعيش ربع سكان البلاد.

كما أعلن كونتي أن إيطاليا بكاملها أصبحت منطقة محمية، وتقرر أيضا منع جميع التجمعات -بما فيها الأنشطة الرياضية- بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من عشرة آلاف، والوفيات إلى 631.

من جهتها، أعلنت النمسا حظر دخول القادمين من إيطاليا إلى أراضيها.

سيطرة في الصين

في هذه الأثناء، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ “السيطرة عمليا” على تفشي كورونا الجديد في إقليم هوبي وعاصمته ووهان.

وقال شي إنه “تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي ومدينة ووهان” بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفككت السلطات الصينية عددا من المستشفيات الميدانية المخصصة لعلاج مصابي كورونا في ووهان، بينما أفاد مراسل الجزيرة بأن السلطات قررت رفعا جزئيا لقيود السفر في إقليم هوبي.

في غضون ذلك، توفي 17 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، وهي أدنى حصيلة يومية تسجلها الصين منذ أسابيع.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية ارتفاع الحصيلة الرسمية للوفيات بفيروس كورونا إلى 30 حالة.

وقد وضعت السلطات باتريك سترزودا مدير ديوان الرئيس الفرنسي تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد تعامله مع مصاب بالفيروس.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده على أتم الاستعداد للتعامل مع تطور الفيروس الذي ما زال في بدايته، على حد تعبيره.

وطمأن ماكرون الفرنسيين بأن 85% من المصابين بالفيروس يتماثلون للشفاء. يأتي ذلك بينما سجلت بريطانيا سادس وفاة بسبب الفيروس.

أرقام وحالات

وفي الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة القطرية مساء اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 24 بعد تسجيل ست حالات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان، إن المصابين تحت العزل التام في مركز الأمراض الانتقالية، كما تم فحص جميع المخالطين للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول وفاة بالفيروس في البلاد، موضحة أن المتوفى لبناني (56 عاما)، وأنه قدم مؤخرا من مصر، وكانت حالته الصحية حرجة منذ وصوله.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 74 إصابة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 73 في عموم البلاد، بينها سبع وفيات وسبع حالات تعافٍ.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 54 وفاة جديدة بالفيروس، مما يرفع عدد الوفيات إلى 291، في حين ارتفع مجمل عدد الإصابات إلى أكثر من ثمانية آلاف.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 58، بعد تسجيل أربع إصابات جديدة.

وأكد الاتحاد الأفريقي اليوم تسجيل 102 إصابة بفيروس كورونا الجديد في عشر دول بالقارة الأفريقية، وهي المغرب ومصر وتونس وتوغو والسنغال ونيجيريا والجزائر والكاميرون وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا.

ومساء اليوم، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي إلى ست حالات.

إجراءات احترازية

وللوقاية من تفشي المرض، قررت الحكومة الأردنية اليوم وقف السفر من وإلى لبنان وسوريا باستثناء الشاحنات، وإغلاق جسر الملك حسين مع فلسطين والمعبرين الشمالي والجنوبي أمام حركة القادمين والمغادرين.

كما قررت الحكومة عدم السماح للقادمين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا بدخول الأردن، وإيقاف المعابر البحرية مع مصر، وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50%.

كما أعلن الأردن وقف حركة الركاب من وإلى العراق برّا باستثناء الحركة التجارية، واعتماد مطار بغداد وأربيل للسفر.

وقال وزير الصحة سعد جابر في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة عمان اليوم، إن القرارات الحكومية تأتي ضمن الجهود المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا، وللحد من فرص وصوله إلى الأردن.

المصدر : الجزيرة + وكالات