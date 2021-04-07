إيران: الحاضر الغائب في الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي

في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد من اليوم الأربعاء، يستعد العراق لبدء جولة جديدة من اجتماعات “الحوار الاستراتيجي”، مع الولايات المتحدة، هي الثالثة من نوعها في غضون أقل من عام، وقالت السفارة الأميركية في بغداد، في وقت سابق، إن الجولة ستجري افتراضياً عبر الإنترنت، بين مسؤولين من البلدين، وضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة عام 2008 بين الدولتين.

وتعد الجلسة الجديدة المرتقبة، الأولى خلال إدارة الرئيس جو بايدن، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي: “نتطلع إلى تجديد حوارنا الاستراتيجي مع الحكومة العراقية خلال شهر إبريل/نيسان (الحالي)، ستكون هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات، من الأمن إلى الثقافة والتجارة والمناخ”. وأضافت: “ستوضح الاجتماعات أن طبيعة قوات التحالف الموجودة في العراق، فقط لغرض تدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية، لضمان عدم تمكن تنظيم داعش من العودة. كما أنّ الولايات المتحدة ملتزمة، أولاً وقبل كل شيء، بسيادة العراق. ونتطلع إلى هذه المناقشات المهمة مع القادة العراقيين حول مستقبل شراكتنا، على النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بلدينا”.

في اجتماع اليوم، ستركز الحكومة العراقية على تواجد القوات الأمريكية من العراق، فبحسب معلومات خاصة حصل عليها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية فإن البيان الختامي سيتضمن فقرة خروج القوات الأمريكية من العراق، والاكتفاء فقط بعناصر أمريكية لتدريب القوات العراقية وتقديم الدعم التقني لها. التي هي بالأساس الموجودة في القواعد العراقية وليس قوات قتالية. فالذي سيتغير هي التسمية فقط من قتالية إلى تدريبة وتقنية.

ومن أجل هذه الغاية أي خروج القوات القتالية، عقد اجتماع قبل عدة أيام ضم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة ورئيس الحشد الشعبي وبعض الأجهزة الأمنية، وضم اللقاء أيضًا تحالف التنسيقي الشيعي، وبهذا الاجتماع اختلفت الآراء حول ذلك المستقبل، فالرؤية الحكومية العسكرية، مع إبقاء القوات الأمريكية في العراق، كون العراق لا يزال يتعرض إلى تهديدات أمنية وعسكرية خطيرة من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وفي اجتماع ضم السفير الامريكي في بغداد وقائد القوات الأمريكية في العراق بقائد العمليات المشتركة العراقية، تولدت قناعة مشتركة لدى المجتمعين بأن العراق يحتاج من خمسة إلى عشر سنوات لبناء قوته العسكرية، كما أنه يحتاج أيضًا إلى 25 مليار دولار أمريكي، ومن المفيد الإشارة هنا، أنه منذ آذار/ مارس عام 2020م وحتى آذار/ مارس الماضي، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في بغداد، مساعدات عسكرية للقوات المسلحة العراقية والبيشمركة بلغت 420 مليون دولار أمريكي.

بينما بعض تحالف التنسيقي الشيعي المتحالف مع إيران، طالب بالخروج الكامل للقوات الأمريكية من العراق، وهذا الطلب ينسجم تمامًا مع المصالح الإيرانية في العراق، وخاصة بعد اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مطلع كانون الثاني/ يناير عام 2020م، وللضغط على واشنطن بهذا الاتجاه، تقوم المليشيات الولائية بشكل يومي باستهداف المصالح الأمريكية في العراق وخاصة الناقلات “الشاحنات” التي تنقل الدعم اللوجستي “الإمداد والنقل” للقوات الأمريكية والعراقية على حد سواء في العراق. كما انها تستهدف السيارات التي تقدم كهدايا من الولايات المتحدة الأمريكية للقوات العراقية.

ولتقوية الموقف الداعي إلى خروج القوات الأمريكية من العراق، وبحسب معلومات خاصة للروابط، وصل – يوم الثلاثاء الفائت- إسماعيل قآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والتقى مع حلفاء إيران في بغداد، والتقى أيضًا في أربيل قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي السليمانية التقى مع قادة حزب الاتحاد الكردستاني.

وأمريكيًا، تباينت الرؤى حول التواجد الأمريكي في العراق، فجزء من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد خروج القوات الأمريكية من العراق، بينما بعض أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي ووزارة الدفاع “البنتاجون” وبعض أعضاء مجلس الأمن القومي مع بقائها في العراق وتعزيزها.

في سبيل تحقيق انفراج في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وانعكاس هذا الانفراج على الملف النووي الإيراني، والوجود الأمريكي في العراق، سعت الإدارة الأمريكية إلى مد الجسور مع إيران من أجل تخفيف القيود المالية عليها، كتجديد اتفاق الغاز الايراني العراقي لمدة أربعة أشهر.

تعلم الولايات المتحدة الأمريكية بأن لإيران مشروع توسعي في المشرق العربي، والوجود الأمريكي في العراق يعرقل نجاح هذا المشروع، فلكي يحقق مشروعها النجاح، لابد من خروج القوات الأمريكية من أرض وسماء العراق، فهي لا تنظر بعين الاهتمام إلى ذلك التخفيف، فالخروج الأمريكي من العراق يعني سيطرة حلفاء إيران على العراق، وبالتالي تعزيز بناء القوة العسكرية والأمنية في الداخل العراقي، لتهديد دول الجوار العربي وفي مقدمة تلك الدول المملكة العربية السعودية، وهذا يعني محاصرة الرياض من صنعاء وبغداد.

وفق هذا التحليل، فإن خروج القوات الأمريكية من العراق له انعكاساته السلبية الخطيرة، ليس فقط على حاضر ومستقبل العراق وحسب، وإنما أيضًا على الدول العربية المجاورة للعراق، فخروجها يعني أيضًا استنزاف المملكة العربية السعودية عبر العراق، كما تستنزف المملكة حاليًا عبر اليمن والجهة المستفيدة هي إيران.

فإيران لن يهدأ لها بال حتى ترى خروج القوات الأمريكية من العراق باتجاه قاعدة علي سالم في الكويت، لتضع رؤية جديدة لخروج القوات الأمريكية من هناك، فالإيرانيون لن يكتفوا بأن يكونوا شرطي الخليج كما كانوا في عهد الشاه بهلوي، وإنما المتحكم بمصير المشرق العربي في عهد الثورة الإيرانية، وإذا الدول العربية المعنية بالخطر الإيراني لم تدرك خطورة هذا الطموح، وتعمل على إنشاء تحالف عربي متين لإفشاله، فإن العواقب ستكون كارثية على حاضر ومستقبل تلك الدول، ونجد أنفسنا -فيما بعد- أمام انبعاث الإمبراطورية الساسانية بنسخة القرن الحادي والعشرين.

وحدة الدراسات العراقية