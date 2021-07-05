جوناثان بولارد، الاحتلال، والتطهير العرقي: إلى أين أفضت الصهيونية؟

قاد الدفاع عن دولة إسرائيل المؤسسة اليهودية الأميركية، باسم الصهيونية، إلى الدفاع عن الإجراءات والسياسات نفسها التي تعارضها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تُعد الجماعات اليهودية من المؤيدين الأقوياء لفصل الكنيسة عن الدولة والحرية الدينية. وفي إسرائيل، على العكس تمامًا، هناك دين للدولة وحاخامات كبار يتلقون الدعم من دافعي الضرائب الأميركيين.

وإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون القادة المؤيدون لدينية الدولة في إسرائيل أكثر المدافعين ضراوة عن المواقف الأكثر تطرفاً. في العام 1994، عندما كان من المتوقع أن يقوم ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، بزيارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، أصدر حاخام إسرائيلي سابق حكمًا دينيًا يدعو اليهود إلى قتله. وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تقرير نُشر في تموز (يوليو) 1994: “قال الحاخام شلومو غورين إنه أصدر حكماً رسمياً حاخامياً ينص على أنه ‘لا شك في أن ياسر عرفات يستحق الموت وفقاً للقانون الإسرائيلي والدولي… وبالتالي فإن قتل عرفات بمثابة إحدى الوصايا، ولا حاجة للانتظار إلى حين جلبه إلى المحاكمة’”.

وانظر أيضاً إلى قضية جوناثان بولارد والطريقة التي احتضنه بها العديد من القادة اليهود واتهموا أولئك الذين حاكموه بتهمة التجسس بـ”معاداة السامية”. وفي الواقع، يقدّم بولارد مثالاً على المكان الذي يمكن أن تقود إليه الصهيونية.

اعترف بولارد، الذي كان يعمل كمحلل استخبارات مدني في البحرية الأميركية، بالتجسس لصالح إسرائيل وأدين بذلك، وقضى 30 عامًا في السجن. ولكن، لم يقتصر الأمر على أنه لم يندم على أفعاله فحسب، بل إنه حث اليهود الأميركيين الآخرين على السير على خطاه.

والآن، وقد أصبح مقيماً في إسرائيل، التي يعتبرها “وطنه” الحقيقي، أجرى بولارد مقابلة مع صحيفة “إسرائيل هايوم” في 25 آذار (مارس) 2021. وقال في المقابلة: “الخلاصة في تهمة الولاء المزدوج هذه هي: أنا آسف نحن يهود. وإذا كنا يهودًا فسيظل لدينا دائماً ولاء مزدوج”. وأضاف بولارد أن اليهود يخدعون أنفسهم إذا اعتقدوا أن أميركا هي وطنهم. وأشار إلى أنه سينصح أي شاب يهودي أميركي يعمل في وكالة أمن أميركية بأن يتجسس لصالح إسرائيل، كما فعل هو.

وقال بولارد: “أود أن أقول لهم إن عدم القيام بأي شيء غير مقبول. إن مجرد العودة إلى الوطن (إلى إسرائيل) ببساطة هي شيء غير مقبول… عليك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان اهتمامك بإسرائيل وولاؤك لإخوتك اليهود هو أكثر أهمية من حياتك”.

وكان قد تم إطلاق سراح بولارد المشروط من السجن المؤبد في العام 2015 ووصل إلى إسرائيل في العام الماضي. وكان في استقباله في المطار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووصل على متن طائرة خاصة قدمها له قطب الكازينوهات الراحل شيلدون أديلسون، الذي قال ذات مرة إنه نادم على أنه خدم في الجيش الأميركي بدلاً من الجيش الإسرائيلي.

نشأ جوناثان بولارد في عائلة ملتزمة بالصهيونية. ويتذكر أنه في الكنيس الذي كان يرتاده، “كان هناك علمان: علم أميركي وآخر إسرائيلي. هكذا نشأت”. وقيل له إن إسرائيل هي “وطن” جميع اليهود وإنه يعيش “في المنفى” في أميركا. وبتجسسه المكثف لصالح إسرائيل، بدت أفعاله منسجمة مع الفلسفة الصهيونية التي كان قد تعلمها.

في حين كان العديد من اليهود الأميركيين ينتقدون بولارد بشدة، لم تكن المؤسسة اليهودية تفعل مثل ذلك. في التسعينيات، حث عدد كبير من القادة اليهود الرئيس الأميركي على “إظهار التزامك بالعدالة من خلال تخفيف عقوبة جوناثان بولارد إلى الوقت الذي قضاه بالفعل” في السجن. وكتب الحاخام أفراهام فايس، من المعهد العبري في ريفرديل، نيويورك، في صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أن بولارد “ما يزال مسجونًا بسبب المخالفات والتحيز والمعاداة الصريحة للإسرائيلية وبسبب وجود عناصر من معاداة السامية… الآن أصبح سجينًا سياسيًا”.

معارضة الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

في حالة أخرى من الترويج للمصالح الإسرائيلية في ما يشكل انتهاكاً للقيم اليهودية التقليدية، عارض المجتمع اليهودي المنظم الجهود المبذولة لاعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن. والآن بعد أن اعترف الرئيس بايدن رسميًا بذبح ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني في العام 1915 على يد الإمبراطورية العثمانية باعتبار ذلك إبادة جماعية، من المفيد مراجعة الجهود اليهودية التي بُذلت من أجل منع هذا الاعتراف على مر السنين.

عندما خطط هتلر لغزو بولندا في العام 1939، كان على عِلم بمذبحة الأرمن وأشار إلى أن العالم أدار وجهه عنها ونظر إلى الجهة الأخرى. وكان يعتقد أن العالم سيدير وجهه ويغض النظر عن الهولوكوست الذي خطط لتنفيذه هو أيضًا. وبينما سعى الأرمن إلى الحصول على اعتراف العالم بما حدث في العام 1915، وقفت إسرائيل في طريقهم، جنبًا إلى جنب مع الجماعات اليهودية الأميركية التي تتبع خطاها. وفي نيسان (أبريل) 2001، قال وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز: “إننا نرفض محاولات خلق تشابه بين المحرقة اليهودي والادعاءات الأرمنية. كان ما مر به الأرمن مأساة، لكنه لم يكن إبادة جماعية”.

وعندما كان هناك جهد للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في العام 2007، عارضتها بشدة الجماعات اليهودية في الكونغرس الأميركي، بما في ذلك اللجنة اليهودية الأميركية ورابطة مكافحة التشهير. وفي اجتماع للجنة بمجلس النواب في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2007، قال 7 من 8 نواب يهود في اللجنة إنهم لا يستطيعون بضمير حي إنكار حدوث إبادة جماعية عندما أُجبِروا في كثير من الأحيان على شجب إنكار الهولوكوست. وقال النائب براد شيرمان (الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) إن قضاء حياته في الدفاع عن اليهود لم يترك له أي خيار: “إن إنكار الإبادة الجماعية ليس مجرد الخطوة الأخيرة الإضافية في إبادة جماعية ما، إنها الخطوة الأولى للإبادة الجماعية التالية”.

وفقًا لـ”وكالة تلغراف اليهودية” في 28 نيسان (أبريل) 2021، “في الأشهر التي سبقت التصويت، كان هناك ضغط محكم وكامل ضد تقديم القرار (بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن). طار مسؤولون أتراك إلى واشنطن العاصمة لتقديم قضيتهم، غالبًا في مناسبات خاصة تستضيفها الجماعات اليهودية. وفي العام نفسه، تصدرت رابطة مكافحة التشهير (ADL) عناوين الصحف الوطنية عندما أقالت أحد مسؤوليها في بوسطن لأنه انتقد المنظمة علانية لعدم تسميتها الإبادة الجماعية للأرمن باسمها”.

ووفقًا للمؤرخَين، رفعت بالي ومارك ديفيد باير، فقد “كان العامل الوحيد الأكثر أهمية في إنجاز عملية التطبيع بين إسرائيل وتركيا بنجاح هو إنكار الإبادة الجماعية للأرمن”.

في خطابه في العام 1939، قبل غزو بولندا، أعلن هتلر: “إن… هدف حربنا لا يتمثل في الوصول إلى خطوط معينة، وإنما في التدمير المادي للعدو… بأوامر… لإرساله إلى الموت بلا رحمة ومن دون شفقة، رجال ونساء وأطفال من أصل بولندي ويتحدثون بالبولندية… مَن هو الذي يتحدث اليوم، بعد كل شيء، عن إبادة الأرمن؟”، وهذا الاقتباس منقوش الآن على أحد جدران متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة في واشنطن العاصمة.

الدفاع عن الأبارتايد

إن الدفاع عن الاحتلال الذي تمارسه إسرائيل، وتاريخها الطويل من التطهير العرقي، وانتهاكها المستمر للقانون الدولي -وكلها تتعارض مع القيم الأخلاقية لليهودية- هي شيء تواصل المنظمات اليهودية القيام به، على الرغم من أنه أصبح أكثر صعوبة الآن، مع سماع المزيد من الأصوات اليهودية في المعارضة.

منذ وقت بعيد هو العام 1961، قام رئيس وزراء جنوب إفريقيا، هندريك فيرويرد، بزيارة إسرائيل. وفي تلك الزيارة، تعرف إلى أوجه الشبه بين البلدين، وقال: “أخذ اليهود إسرائيل من العرب بعد أن عاش العرب هناك ألف عام. إن إسرائيل هي، مثل جنوب إفريقيا، دولة فصل عنصري”.

وفي نيسان (أبريل)، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً يعلن أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري. وكان ذلك أول استخدام رسمي لهذا المصطلح من قبل المجموعة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في 100 دولة. ويستشهد التقرير المؤلف من 213 صفحة، وعنوانه “عتبة تم عبورها” A Threshold Crossed، بـ”نية إسرائيل الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين”، ويزعم أن هناك عقودًا من الاضطهاد، والتي لا يمكن تبريرها باحتياجات إسرائيل الأمنية أو بعملية السلام المتوقفة.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن الحكومة الإسرائيلية مارست التمييز بشكل منهجي ضد غير اليهود في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها -بما في ذلك ما يقرب من مليوني مواطن عربي يعيشون داخل حدود الدولة في العام 1948- لكن هناك طبقة إضافية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة وغزة، التي ترقى إلى جريمة الفصل العنصري أيضاً. ويزعم التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين يستخدمون الحكم العسكري لضمان وجود أغلبية يهودية في كل الأرض المشتركة لإسرائيل والضفة الغربية. وقال إريك غولدستاين، القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن تقرير المجموعة يهدف إلى إظهار أن انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين ليست حوادث منعزلة. وأضاف: “لسنوات، كان لدى المجتمع الدولي -والعديد من الإسرائيليين- ميل إلى التفكير في الحالات التي نوثقها على أنها أعراض مؤسفة لانعدام السلام. لكن عملية السلام للأسف لم تذهب إلى أي مكان وأصبحت الانتهاكات أكثر رسوخًا فقط”.

وجاء التقرير في وقت تجدد فيه العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. في نيسان (أبريل)، هاجم حشد من اليهود السكان العرب في القدس وهم يهتفون “الموت للعرب”. ووصفت جماعات حقوق إنسان إسرائيلية ذلك بأنه “مذبحة يهودية”. وشهدت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة انتخاب يهود عنصريين لا يتكلفون عناء إخفاء عنصريتهم من أتباع الحاخام المتطرف الراحل مئير كهانا، للكنيست. وفي مجتمع إسرائيلي سابق، كان حزب كهانا “كاخ” غير قانوني. والآن يرحب نتنياهو بخليفته ويحتضنه. وقد تبنى كاهانا ويعتنق أتباعه الحاليون نسخة يهودية من قوانين نورمبيرغ النازية، والتي تجعل الزواج والعلاقات الجنسية بين اليهود وغير اليهود غير قانونية.

كتب الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي، وهو يناقش هذه التطورات في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، “لا تخطئن: هذه الهجمات على الفلسطينيين في القدس هي بوادر نازية إسرائيلية جديدة. إن مسيرات التخويف والضرب والحرق العمد والنهب والدعوات إلى موت العرب هي بالضبط ما تبدو عليه النازية الجديدة”.

فعلت إسرائيل وأصدقاؤها الأميركيون بما يفعلونه دائمًا ردًا على الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل، التي وصفوها بأنها “معاداة للسامية”. وقالت وزيرة التعليم الإسرائيلية السابقة، شولاميت ألوني، في حديثها عن اتهام المنتقدين بمعاداة السامية: “حسنًا، هذا صحيح، نحن نستخدم هذا دائمًا. عندما ينتقد شخص من أوروبا إسرائيل، فإننا نذكُر الهولوكوست”. وعندما ينتقد الناس إسرائيل في الولايات المتحدة، فـ”إنهم معادون للسامية… من السهل جدًا إلقاء اللوم على الأشخاص الذين ينتقدون أعمالًا معينة للحكومة الإسرائيلية باعتبار ذلك معادياً للسامية واستعادة للهولوكوست ومعاناة الشعب اليهودي، ونحن نفعل ذلك لتبرير كل ما نفعله بالفلسطينيين”.

ويقدم الأستاذ لورنس تريب من كلية الحقوق بجامعة هارفارد هذه النصيحة لأولئك الذين يشيرون إلى تقرير “هيومن رايتس ووتش” على أنه “معاد للسامية”. يقول: “بصفتي يهوديًا أميركيًا فخوراً بأبناء عمومة ولدوا ويعيشون في إسرائيل، فإنني للأسف أربط نفسي باستنتاج هيومن رايتس ووتش هذا. إنك إذا وقعت تحت إغواء وصف هيومن رايتس ووتش بأنها معادية للسامية، فاقرأ أولاً تقريرها المدمر -ثم أعد النظر”.

في العام 1922، قتل شباب يهود متعصبون صبياً عربياً. وأدى ذلك إلى صعود صرخة غضب أطلقها آحاد هعام، الذي كتب: “اليهود والدم.. هل هناك نقيضان أكبر من هذين؟ هل هذا هو الهدف الذي تاق إليه أسلافنا وعانوا من أجله كل تلك المصاعب؟ هل هذا هو حلم العودة إلى صهيون… أن نأتي إلى صهيون لنلوث ترابها بسفك دماء الأبرياء؟”.

والآن، بعد مرور ما يقرب من 100 عام على كتابة هذه الكلمات، أصبح التناقض بين القيم اليهودية واستخدام القوة الإسرائيلية حقيقة يعترف بها المزيد والمزيد من اليهود.

في كتابها “مصير اليهود”، أشارت روبرتا شتراوس فيورليخت إلى أنه “في إسرائيل، خلق اليهود يهودياً متحولاً، غير يهودي. لقد أصبح اليهود من نوع الأشخاص الذين كانت أمهاتهم قد حذرن منهم. وبتطبيق قياس أمي -“اليهودي لا يفعل هذا”- يبدو أن إسرائيل ليست مكانًا ليهودي… إن اليهودية كمثال لا نهاية لها. أمام اليهودية كدولة فمحدودة. لقد نجت اليهودية من قرون من الاضطهاد من دون دولة؛ ويجب أن تتعلم الآن كيف تنجو على الرغم من وجود دولة”.

هذا، كما يصبح مفهومًا على نطاق واسع، هو المكان الذي قادت إليه الصهيونية.

الغد