طهران على رأس المتهمين بالهجوم على ناقلة النفط في خليج عمان

الباحثة شذى خليل*

انضمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى إسرائيل يوم الأحد في الادعاء بأن إيران نفذت غارة قاتلة بطائرة بدون طيار على ناقلة نفط قبالة ساحل عمان في بحر العرب، مما زاد من الضغط على طهران حيث نفت تورطها في الهجوم.

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ، وصف الهجوم بأنه “هجوم غير قانوني وقاسٍ”، وقال إن بلاده وحلفائها يخططون لرد منسق على الضربة التي تعرضت لها ناقلة النفط “شارع ميرسر” ليلة الخميس، وسرعان ما تبع ذلك وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، قائلاً إنه “لا يوجد مبرر لهذا الهجوم الذي يتبع نمطًا من الهجمات والسلوك العدواني الآخر”.

وألقت بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل باللائمة على إيران في الهجوم الذي أودى بحياة اثنين من أفراد طاقم الناقلة، وهما بريطاني وروماني.

وتزداد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران، إذ يتبادل الطرفان اتهام بعضهما دوما باستهداف سفن الشحن في المنطقة.

ونفت إيران ضلوعها في الهجوم الأخير، ووصفت الاتهام بأنه “لا أساس له من الصحة”.

واستدعت بريطانيا يوم الاثنين سفير إيران في لندن على خلفية ما وصفته الحكومة البريطانية بأنه “هجوم غير مشروع”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه يتعين على إيران “مواجهة عواقب ما فعلته”، واصفا الحادث بأنه “هجوم غير مقبول وشائن على الشحن التجاري”.

بدورها أكدت المملكة المتحدة، مقتل مواطنين رومانيين وقال مسؤول أمريكي إن هجوم الطائرة المسيرة أحدث حفرة في الجزء العلوي من جسر ناقلة النفط، حيث يقود القبطان وطاقم السفينة، وتحدث المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته وقال إن التحقيق في الهجوم لا يزال جاريا، مضيفا أن الانفجار أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم من المملكة المتحدة ورومانيا.

وقالت البحرية إن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس رونالد ريجان” المدمرة الصاروخية الموجهة “يو إس إس ميتشر” رافقتا “شارع ميرسر” أثناء توجهها إلى ميناء آمن يوم الأحد، وأظهرت معلومات تتبع الأقمار الصناعية من MarineTraffic.com أن الناقلة توقفت قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

في الأشهر الأخيرة أيضًا ووسط حرب الظل بين البلدين، تم استهداف سفن أخرى مرتبطة بإسرائيل، حيث ألقى مسؤولون إسرائيليون باللوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الهجمات.

بدأ استهداف الشحن في المنطقة في صيف عام 2019 ، أي بعد عام تقريبًا من انسحاب الولايات المتحدة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.

في غضون ذلك، يُشتبه في قيام إسرائيل بسلسلة من الهجمات الكبيرة في إيران وعلى السفن الإيرانية. أيضًا، شهدت إيران مؤخرًا غرق أكبر سفينة حربية لها في ظروف غامضة في خليج عُمان القريب.

شارع ميرسر، المملوكة لشركة Taihei Kaiun اليابانية، تديرها شركة Zodiac Maritime ومقرها لندن، وهي جزء من مجموعة زودياك الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، في أوائل يوليو، تعرضت سفينة الحاويات CSAV Tyndall التي ترفع العلم الليبيري، والتي كانت مرتبطة في يوم من الأيام إلى Zodiac Maritime ، لانفجار غير مبرر على متنها أثناء تواجدها في شمال المحيط الهندي، وفقًا للإدارة البحرية الأمريكية.

وعلى الرغم من وقوع عدد من الهجمات على سفن تُديرها إسرائيل وإيران، إلا أن الخسائر البشرية نادرة.

ويرى محللون أن الهجوم نموذج لـ “حرب خفية” جارية بين الخصمين الشرسين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اتهمت إيران إسرائيل بشن هجوم على موقع نووي رئيسي.

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في وفاة الرجل البريطاني الذي قُتل في الهجوم، ولم تكشف عن هويته بعد، لكنه كان يعمل حارس أمن على متن السفينة.

أكد بعض المحللين أن “سلوك إيران العدواني خطير ليس فقط على إسرائيل ، ولكنه يضر بالمصالح العالمية في حرية الملاحة والتجارة الدولية”، في ظل وجود بعض العوامل التي تطرح معضلات أمام جميع الأطراف.

قبل كل شيء، هناك تساؤل بشأن إمكانية نشر الأدلة التي دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل إلى استنتاج أن إيران كانت ضالعة في الهجوم على الناقلة “ميرسر ستريت”.

وكانت إيران قد نفت بشكل قاطع مسؤوليتها عن الهجوم، لكن إذا كشفت الاستخبارات الغربية عن معلومات فربما تكشف عن مصادر وأساليب حساسة لإيران.

ثم هناك المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وهو ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة.

فلا بريطانيا ولا الولايات المتحدة ترغبان في إرسال مثل هذا الرد القوي إلى إيران، على نحو ينسحب الإيرانيون ببساطة من تلك المحادثات.

وعلى الرغم من ذلك، فإن إسرائيل أقل حرصا على خطة العمل الشاملة المشتركة، وفي الوقت نفسه تريد إرسال رسالة قوية إلى إيران تتجاوز حيز العقاب الدبلوماسي في الأمم المتحدة.

ونتذكر أن إسرائيل أدلت بتصريحات متشددة في الماضي حول الحاجة إلى مهاجمة “رأس الأخطبوط” في طهران على عكس الميليشيات الإيرانية الإقليمية مثل حزب الله في لبنان.

الهجوم على شارع ميرسر و الأول خلال فترة توليه رئاسة الوزراء ، ويشير المحللون إلى أنه قد يسعى لشن هجوم كبير انتقاما.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

المصادر :

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57977702

https://www.cbc.ca/news/world/us-navy-drone-strike-oil-tanker-oman-1.6125982

https://www.cnn.com/2021/07/31/middleeast/iran-israel-tanker-attack-drone-oman-intl/index.html

https://www.cbsnews.com/news/oil-tanker-drone-attack-mercer-street-iran-us-uk-israel/