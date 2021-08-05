وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لضرب إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، استعداد إسرائيل لشن هجوم عسكري على إيران، واصفا إياها بأنها “مشكلة عالمية”.

وفي مقابلة نشرت الخميس مع موقع “واي نت” التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، رد غانتس بـ”نعم” على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران، وذلك بعد ساعات من تصريحه خلال موجز صحفي بأن طهران الآن على بعد 10 أسابيع فقط من الحصول على مواد انشطارية سوف تمكنها من تصنيع قنبلة نووية.

وقال الوزير إن “إيران من دون أدنى شك تحاول تحدي إسرائيل على عدة أصعدة، ولذلك تعزز نفوذها في لبنان وغزة وتنشر قوات تابعة لها في سوريا والعراق، بالإضافة إلى دعم جماعة الحوثيين في اليمن”.

وشدد غانتس على أن “إسرائيل بدورها مستعدة لمواجهة إيران على أصعدة مختلفة”، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تعزز قدراتها في هذا المجال “لأن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مستقبلها”.

وقال: “نتصرف بطرق مختلفة وبكثافة مختلفة، وسنستمر في فعل ذلك”.

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى إدراك أن إيران “ليست مشكلة خاصة بإسرائيل بل مشكلة عالمية”.

كما ألقى غانتس باللوم مجددا على طهران في الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي ناقلة النفط “ميرسر ستريت” قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وقال: “يجب إيجاد توازن سياسي استراتيجي بين إسرائيل والمجتمع الدولي تجاه إيران. يتعين على العالم والمنطقة التعامل مع طهران أيضا من الناحية العسكرية”.

الشرق الاوسط / سكاي نيوز