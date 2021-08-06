كيفية استخدام مقالات سلسلة “الأضواء الكاشفة للميليشيات”: اللمحات العامة

تشكل اللمحات العامة مخزوناً للذاكرة المؤسسية عن مختلف التنظيمات المسلّحة، وجماعات الواجهة، والمنظمات الاجتماعية المرتبطة بالميليشيات العراقية، وتهدف إلى أن تكون تذكيراً موجزاً بكيفية ترابط هذه الكيانات.

تقدم هذه المقالات من السلسلة الفرعية بعنوان “الأضواء الكاشفة للميليشيات” (Militia Spotlight) لمحات عامة قصيرة وسريعة الفهم عن خلفية المنظمات المرتبطة بالميليشيات. وتتضمن كل لمحة عامة اسم الكيان ومعناه باللغة الإنكليزية وشعاره، وتصف طبيعة هذا الكيان وأنشطته، بهدف الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية، هي:

بشكل عام، هل هذا الكيان عبارة عن فصيل معروف، أو جماعة واجهة تهدف إلى إخفاء دور جماعة مسلحة، أم منظمة اجتماعية أو إعلامية مرتبطة بجماعة مسلحة؟

هل تركّز الجماعة على العمليات العسكرية الحركية (التفجيرات والهجمات الصاروخية)، أو العمليات الحركية شبه العسكرية (الحرق العمد والاعتداء)، أو العمليات الإعلامية غير الحركية (الأنشطة الإعلامية والدعاية) أو العمليات الاجتماعية؟

مَن تستهدف الجماعة وأين؟ على سبيل المثال، عمليات محلية ضد الولايات المتحدة، أو عمليات محلية معتدلة مضادة في المجالين السياسي والاجتماعي، أو عمليات خارجية ضد السعودية؟

بعد ذلك، تنتقل اللمحات العامة إلى استعراض المحطات التاريخية في حياة الجماعة.

ثم يتم تقييم هرم القيادة لدى الكيان المعني بناءً على الأدلة المفتوحة المصادر، والإجابة على سؤال أساسي وهو: مَن يملي على الجماعة ما يجب القيام به، وبالتالي، مَن المسؤول سياسياً وقانونياً عن تصرفاتها؟ وتذكر فقرة علاقات التبعية علاقات الكيان المعروفة مع الجهات الفاعلة الأخرى المرتبطة بالميليشيات. وتعرض فقرة العناصر التابعة الوحدات التي تعمل تحت إمرة الكيان. وأخيراً، يتم وضع تاريخ التحديث الأخير في نهاية كل ملخص.

ستصبح هذه الملفات الشخصية أدوات قوية ودائمة لأولئك الذين يسعون إلى محاسبة الميليشيات على جرائمهم. [حاول] التعمّقْ في الأمر وأخبرنا إذا كان هناك شيء لم نأخذه في عين الاعتبار.

مايكل نايتس

معهد واشنطن