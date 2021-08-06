لبنانيون يصادرون راجمة صواريخ تابعة لحزب الله

اعترض أهالي منطقة شويا في قضاء حاصبيّا، ذات الغالبيّة الدرزية، شاحنة تحمل راجمة صواريخ كانت معدة للإطلاق على إسرائيل، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عدد من أهالي المنطقة بمصادرة الشاحنة وتوقيف سائقها، حيث تبين أنها تحمل راجمات صاروخية معدة للإطلاق.

وندد الأهالي الذي تجمعوا حول الشاحنة باستخدام حزب الله لمدينة حاصبيا منصة لإطلاق صواريخه باتجاه إسرائيل.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه أعلن حزب الله إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه مزارع شبعا الحدودية بين البلدين ردا على غارات إسرائيلية استهدفت فجر الخميس جنوب لبنان.

ورداً على صواريخ حزب الله، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية الجمعة على جنوب لبنان. وكان أعلن أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقها حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “أطلقت أكثر من 10 صواريخ من لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية. معظم الصواريخ اعترضها نظام الدفاع الجوي”. وأضاف أن الصواريخ الأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة.

والخميس، شنت القوات الإسرائيلية للمرة الأولى منذ سنوات غارات جوية على جنوب لبنان رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

الشرق الاوسط / سكاي نيوز