المدرعات التركية تدخل أسواق 15 دولة

تواصل مدرعات تركية الصنع انتشارها إقليميا ودوليا، حيث ارتفع عدد الأسواق العالمية التي دخلتها إلى 15 دولة، وذلك بفضل جودتها وأسعارها المميزة وقدراتها الهجومية والدفاعية معا، وفق ما أورده تقرير لوكالة الأناضول.

وتحتل المدرعات مكانة مهمة ضمن صادرات مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية التي باتت تولي لها اهتماما أكبر خلال السنوات الأخيرة.

ومن أبرز ما يميّز المدرعات التركية؛ أن الشركات المصنعة لها تقدم خدمات واسعة للعملاء بعد إتمام صفقات البيع، تتمثل بالصيانة والإصلاح لفترات طويلة، وهو ما يسهم في توفير نوع من الاستمرارية في العلاقة بين الشركة المنتجة والعملاء.

ونجحت مدرعة “أجدر يالتشين” في حماية القوات الأممية التي بداخلها خلال تعرضها للاستهداف في إحدى الدول الأفريقية، وهو ما لفت الأنظار من جديد، لقدراتها الدفاعية، فضلا عن الهجومية.

الشركات المتخصصة

من أهم الشركات المتخصصة في إنتاج المدرعات “نورول ماكينة” (Nurol Makina) التي تزود القوات المسلحة والأمنية في بلادها بأنواع مختلفة من المدرعات، فضلا عن كونها من أبرز الشركات التركية المصدرة للمدرعات.

ومن أبرز منتجات “نورول”؛ مدرعات “أجدر يالتشين” و”يوروك” و”إلغاز 2″ و”أجدر كونتر”، فضلا عن مركبة “أجدر” المخصصة لمكافحة الشغب.

وبحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول، فإن قرابة 1500 مدرعة من إنتاج “نورول” تم تصديرها -خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 8 سنوات- إلى أسواق خليجية، بالإضافة إلى المجر وتشيلي وأوزبكستان والسنغال.

ونجحت الشركة التركية في تصدير كافة أنواع المدرعات التي صنعتها حتى الآن.

وارتفع عدد الأسواق العالمية التي وصلت إليها المدرعات التركية إلى 15، وذلك بعد إعلان الشركة شراء بلد أفريقي لمدرعاتها، دون أن تكشف تفاصيل أكثر عن هذا البلد وعن الصفقة المبرمة، وفق وكالة الأناضول.

ومن المقرر أن تدخل مدرعة “أجدر يالتشين” -القتالية رباعية الدفع- الخدمة ضمن صفوف قوات الأمم المتحدة.

قرابة 1500 مدرعة من إنتاج “نورول” تم تصديرها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 8 سنوات (الأناضول)

السوق الياباني

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في “نورول” قولها إن الشركة تواصل مباحثاتها مع العديد من الدول المهتمة باقتناء المدرعات التركية، وأبرزها اليابان.

ونجحت “نورول” في إثبات جدارتها ودخول قائمة الشركات الـ5 التي ستشارك في مناقصة لتزويد اليابان بمركبات مدرعة.

ومن المقرر أن تدخل “نورول” المناقصة اليابانية عبر مدرعتها “يوروك” رباعية الدفع.

وكانت الشركة قد شاركت بمدرعتها “يوروك” في معرض “دي إس إي آي” (DSEI) للانسجام الدفاعي والذي أقيم في اليابان عام 2019، لتكون بذلك أول مدرعة تركية تشارك في معرض دفاعي بالبلد الآسيوي التي وصلت إليها بعد أن قطعت طريقا بحريا استغرق 3 أسابيع.

ويعد دخول الشركة التركية إلى السوق اليابانية، هاماً جداً نظراً لاتجاه البلد الآسيوي إلى زيادة ميزانيته المخصصة للدفاع، فضلا عن أنه بوابة للدخول إلى أسواق آسيا والمحيط الهادي.

وفي سياق آخر، تستعد الشركات لعرض مركباتها المدرعة، خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي “آيدف” (IDEF) المزمع عقده بنسخته الـ15 في إسطنبول، في الفترة بين 17 و20 أغسطس/آب الجاري.

المصدر : وكالة الأناضول