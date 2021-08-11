هل يمكن لتركيا والهند أن تتقابلا وجهاً لوجه في أفغانستان؟

مع اقتراب انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان من نهايته، تستعد تركيا للدخول في الفجوة وقد تجد دعمًا من شريك مفاجئ هو الهند. أوضحت نايانيما باسو، محررة الشؤون الدبلوماسية في صحيفة ذي برينت الإلكترونية، لموقع أحوال تركية أن الهند ترحب بدور تركي في أفغانستان ما بعد الحرب على الرغم من كل خلافاتهم في السنوات الأخيرة.

وقالت باسو في تدوينة صوتية حديثة “الهند تدرك الدور الذي تريد تركيا أن تلعبه وقد لعبته في أفغانستان”. وقالت إنه بالنسبة إلى الهند، يعتبر الدور التركي بعد خروج الولايات المتحدة، في الواقع، خطوة مرحب بها في نيودلهي.

للوهلة الأولى، يمكن اعتبار هذا الشعور مفاجئًا نظرًا لسنوات الخلافات بين البلدين، لاسيما حول منطقة جامو وكشمير الواقعة بين الهند وباكستان، حليف تركيا.

وتفاقمت هذه الخلافات في عام 2019 عندما رفضت تركيا الاتهامات الهندية بأن باكستان مسؤولة عن هجوم على أجهزة الأمن في بلدة بولواما أسفر عن مقتل 39 جنديًا هنديًا. عانت العلاقات أكثر عندما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلغاء الهند للمادة 370 من دستورها، والتي منحت جامو وكشمير مكانة خاصة داخل البلاد.

ومع ذلك، أشارت تركيا إلى أنها مستعدة لتجاوز هذه الخلافات والسعي إلى علاقات أفضل مع الهند. في مقابلة مع صحيفة ذي برينت الإلكترونية التي نُشرت الأسبوع الماضي، قال فرات سونيل، سفير تركيا الجديد في نيودلهي، إن العلاقات الجيدة “لا ينبغي أن تكون أسيرة خلافاتهما بشأن بعض القضايا المحددة”. ولهذه الغاية، قال سونيل إن تركيا والهند لا تحتاجان إلى “إعادة ضبط” ويجب أن تسعيا إلى “آفاق جديدة” بشأن المصالح المشتركة.

قالت باسو، التي أجرت مقابلة مع سونيل، إن هذه الرسالة قد تجد بعض القبول في دوائر السياسة الخارجية الهندية. وأوضحت أنه بغض النظر عن وجهات النظر التركية بشأن جامو وكشمير أو علاقاتها بباكستان، هناك تفاهم في أروقة السلطة في نيودلهي على أن هذه المواقف من غير المرجح أن تتغير وأن التعاون مع تركيا يجب أن يتم تبنيه لا النبذ.

هذا هو الحال بشكل خاص في أفغانستان، حيث لعبت الهند دورًا رئيسيًا في تنمية البلاد وتخشى الآن أن تؤثر حركة طالبان على الاستقرار الإقليمي إذا عادت إلى السلطة. ولهذه الغاية، يمكن أن تكون علاقة تركيا الوثيقة مع باكستان وقدرتها على التحدث مع طالبان مهمة.

بالنسبة إلى الهند والكثير من المجتمع الدولي، فإن رعاية باكستان لطالبان وتأثيرها عليها معروف جيدًا، مما يعطي إسلام أباد أهمية كبيرة في أي تسوية بعد الحرب في أفغانستان.

تقول باسو إن الهند، في هذه المرحلة، أصبحت تدرك أن تركيا ترغب في القيام بدور في أفغانستان، وهو ما يتناسب مع رغبة أوسع في رؤية اللاعبين الإقليميين يتحملون المزيد من المسؤولية في أعقاب الانسحاب الأميركي. وتحقيقا لهذه الغاية، تضيف أن علاقات أنقرة القوية بإسلام أباد واستعدادها لمواصلة التفاوض مع طالبان يمكن أن يلعبا بشكل جيد في نيودلهي.

وقالت إن الهند تعلم أنه في هذه المرحلة من الوقت، تتحدث تركيا مع باكستان ويمكن أن تتحدث عنها بطريقة منطقية بشأن عنف طالبان.

العرب