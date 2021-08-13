العراق هو وسيط القوة الجديد في الشرق الأوسط

بعد عقود من تقديم الفوضى فقط ، تحاول بغداد أن تصبح قوة رائدة في المنطقة. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يستمع بينما يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يستمع بينما يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع ثنائي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بواشنطن في 26 يوليو / تموز

وأفاد موقع ( أحوال تركية) الإخباري التركي الأسبوع الماضي أن الحكومة العراقية وجهت دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور قمة أمنية إقليمية تضم إيران وسوريا والسعودية والأردن والكويت والاتحاد الأوروبي. منذ ذلك الحين ، أفادت وسائل إخبارية أخرى أن قائمة الضيوف تشمل أيضًا الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر. الاجتماع ، المقرر عقده في أواخر أغسطس ، هو مجرد أحدث جهد يمتد إلى عام 2019 من جانب القيادة العراقية لتكون قوة بناءة في الشرق الأوسط.

هذا يمثل تغييرًا كبيرًا. قبل أن يصبح عدم الاستقرار المحلي ، والعنف ، والفساد في أعقاب الغزو الأمريكي هي السرد القصصي السائد حول العراق ، ركزت وسائل الإعلام والمحللون والمسؤولون الحكوميون في الولايات المتحدة على البلاد كمصدر لعدم الاستقرار الإقليمي. ليس بدون سبب وجيه بالطبع. لعب العراقيون دورًا في محاولة الإطاحة بالملك حسين في الأردن في سبتمبر 1970. وبعد عقد من الزمان ، شن الرئيس العراقي صدام حسين عمليات عسكرية أصبحت الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات وقتلت ما بين مليون إلى مليوني شخص. ثم غزا صدام الكويت في أغسطس 1990 ، وأعلن أنها المحافظة العراقية التاسعة عشرة.

الآن ، أصبح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، الذي حصل على درجات عالية من الجميع تقريبًا لتصميمه على تغيير الثروات السياسية والاقتصادية العراقية ، يعتقد أنه للحصول على فرصة لحل المشاكل داخل العراق ، يجب أن يلعب دورًا في المساعدة في تسوية المشاكل من حوله. قد يكون مهتما بشيئ ما. يساهم عدم الاستقرار في جوار العراق في مشاكل البلد المتعددة – لكن هل بغداد لديها النفوذ والموارد والهيبة لتشكيل منطقة أكثر استقرارًا؟ لدى الزعيم العراقي بعض الأصول للعمل معها هنا ، معظمها مكانته الخاصة والعلاقات التي رعاها كرئيس لجهاز المخابرات العراقي بين عامي 2016 و 2020 ، لكن لا يزال من غير الواضح لماذا يحتاج السعوديون أو الإماراتيون أو المصريون إلى مساعدة العراق.

إن أول مؤشر على نهج الحكومة العراقية الجديد والأكثر بناءة تجاه المنطقة يسبق في الواقع وصول الكاظمي إلى رئاسة الوزراء. في ربيع عام 2019 ، أعلنت مصر والأردن والعراق عزمها على إنشاء آلية للتعاون الاقتصادي والجيوسياسي. في ذلك الوقت ، لاحظ القليل ممن فعلوا ذلك ، ومالوا إلى رفض الجهد باعتباره مشروعًا غير ذي صلة على نحو متزايد. لقد عانى العراق من مشاكل سياسية وأمنية لا تعد ولا تحصى منذ عملية حرية العراق وكان له علاقات بعيدة وصعبة مع القوى الإقليمية الأخرى. لقد تحولت مصر إلى الداخل وأظهرت القليل من القدرة على تشكيل الأحداث في المنطقة خارج قطاع غزة. وخسر الأردن قوته في السنوات الأخيرة حيث فضلت كل من إدارة ترامب وحكومة نتنياهو في إسرائيل التعامل مع السعوديين والإماراتيين.

بعد عامين وأربعة اجتماعات للقيادة ، اتفق العراقيون والمصريون والأردنيون على بناء خط أنابيب من البصرة إلى العقبة مع خطط لتمديده إلى مصر ، وربط شبكات الكهرباء الخاصة بهم لتقليل اعتماد العراق على إيران ، وتزويد المصريين والأردنيين. شركات فرصة المشاركة في إعادة إعمار العراق. وكما هو الحال في كثير من الأحيان ، فإن ما يتم وضعه على الورق قد لا يتحقق ، ولكن حتى لو تم تحقيق هذه الخطط جزئياً فقط ، فمن المحتمل أن تعود بالفائدة على العراقيين.

هناك أيضًا فوائد سياسية وجيوستراتيجية واضحة للعلاقة الثلاثية للكاظمي والعراق. في الاجتماع الأخير بين القادة المصريين والعراقيين والأردنيين في أواخر يونيو ، أكد رئيس الوزراء أن الدول العربية تسعى إلى تطوير “رؤية مشتركة من خلال التعاون والتنسيق” لحل النزاعات في سوريا وفلسطين وليبيا واليمن. . للوهلة الأولى ، يبدو هذا وكأنه نوع من الخط المهمل الذي يستخدمه القادة لملء الفراغ وإضافة الجاذبية إلى مسابقة المحادثات الخاصة بهم ، لكن في هذا السياق ، هذا يعني في الواقع شيئًا ما.

يقترح الكاظمي أنه عندما انتقلت السلطة إلى دول الخليج العربية قبل حوالي عقد من الزمن ، تدهورت البيئة الأمنية الإقليمية. العراق ومصر والأردن مستعدون الآن لالتقاط القطع وتعزيز الاستقرار. إنه بلا شك بيان يخدم مصالح الآخرين وليس صحيحًا تمامًا. المصريون ، على سبيل المثال ، متواطئون في تجميد غزة ، ودعموا حرب خليفة حفتر في ليبيا ، ودعموا النظام السوري بهدوء. ليست بالضبط قوة لتحقيق الاستقرار ، ولكن في حالة العراق ، عمل الكاظمي بهدوء لإنهاء الخصومات الإقليمية التي أدت إلى تفاقم مشاكل العراق والشرق الأوسط.

الربيع الماضي ، تحمس مراقبو الشرق الأوسط بشأن التقارير التي تفيد بأن بغداد كانت تتوسط بين المملكة العربية السعودية وإيران. وينسب للعراقيين أيضًا الفضل في دفع المصالحة بين تركيا ومصر ، وهناك شائعات بأنهم يفعلون الشيء نفسه بين أنقرة وأبو ظبي. من المؤكد أن التخفيف من حدة هذه الخصومات الإقليمية سيفيد اليمنيين والفلسطينيين والليبيين والسوريين وكذلك العراقيين. لكن هناك أيضًا بُعد إيراني لهذا التواصل. الكاظمي ذكي بما يكفي ليعرف أنه لا يستطيع إخراج الإيرانيين من العراق ، لذا فهو بحاجة إلى أن يكون أكثر حذرًا.

إن إقامة علاقات قوية مع قوى إقليمية مهمة مثل مصر والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة توفر له مزيدًا من العمق والقوة لسحب العراق من تحت سيطرة إيران دون دعوة طهران إلى الأذى. العراقيون واقعيون بالطبع. ستكون إيران دائمًا مؤثرة ولها مصالح في العراق ، ولكن من خلال القيام بدور أكبر لنفسها بين الدول العربية ، فإن لدى الكاظمي فرصة أفضل لتأسيس شيء أقرب إلى العلاقات بين دولة وإيران بدلاً من علاقة تبدو أشبه بالقهر.

ما هي فرص نجاح الكاظمي؟ للبدء ، امنح القائد العراقي الفضل في المحاولة. مشاكل العراق الداخلية صعبة بما يكفي لحلها دون الضغط المتزايد من المشاكل الإقليمية. في أواخر عام 2019 ، على سبيل المثال ، تسببت الضربات الجوية التركية في شمال شرق سوريا في تدفق عشرات الآلاف من الأكراد السوريين إلى العراق ، مما زاد من أعباء البلاد. لصالح رئيس الوزراء ، يبدو أن هناك بعض الاهتمام الحقيقي في تهدئة التوترات الإقليمية ، ولكن هنا تكمن المشكلة في إعلان أن “العراق قد عاد” وجعل بغداد محور السياسة الأمريكية في المنطقة: إلى أي مدى يمكن لأي شخص أن يعزو هذه الرغبة؟ من القادة الإيرانيين أو السعوديين أو الأتراك أو الإماراتيين أو المصريين لتهدئة جهود الكاظمي؟ ربما قرروا من أجل مصالحهم السياسية والوطنية أن الوقت قد حان الآن لاتباع سياسات أقل تضاربًا.

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