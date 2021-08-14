لمحة عامة عن «ألوية الوعد الحق»

تم حصرياً استخدام جماعة الواجهة «ألوية الوعد الحق» التي تتمتع بعلاقات فريدة مع «كتائب حزب الله» وتقع تحت السيطرة المباشرة لـ «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإيراني»، للادعاء بشن هجمات ضد السعودية والإمارات أو التهديد بشنها.

الإسم: «ألوية الوعد الحق».

نوع التنظيم: جماعة واجهة، تنفّذ عمليات عسكرية حركية، وعمليات خارجية ضد السعودية/الإمارات.

وفقاً للبيانات والصور التي تنشرها، تركّز «ألوية الوعد الحق» على الحملة الدعائية والهجمات التي تستهدف السعودية والإمارات. ولم تتبنَ أي هجمات داخل الأراضي العراقية.

في 23 كانون الثاني/يناير 2021، تبنى حساب «ألوية الوعد الحق» المُنشأ حديثاً على قناة “تلغرام” اعتداءً بطائرة بدون طيار على الرياض في السعودية، حيث نشر ما مفاده: “بعد تمادي أعراب الخليج في جرائمهم بحق شعوب المنطقة ومواصلتهم دعم عصابات الإجرام الداعشي و​الجماعات التكفيرية​ التي أوغلت بدماء الأبرياء، ها هم أبناء الجزيرة العربية يوفون بوعدهم ويرسلون طائرات الرعب المسيرة إلى مملكة ​آل سعود​ ويدكون حصونهم في قصر اليمامة وأهداف أخرى في الرياض”.

خلال حديث له مع وكالة “أسوشيتد برس”، ادّعى مسؤول في الميليشيا أنه تمّ إطلاق 3 طائرات بدون طيار من المناطق الحدودية العراقية – السعودية من قبل فصيل غير معروف نسبياً مدعوم من إيران في العراق (في إشارة إلى «ألوية الوعد الحق»)، حيث تحطمت [هذه الطارات] في المجمع الملكي في الرياض.

ادّعى المسؤول نفسه أن الطائرات المسيرة كانت “على شكل قطع من إيران وتمّ جمعها في العراق وإطلاقها من العراق”.

في 27 كانون الثاني/يناير 2021، نشرت «ألوية الوعد الحق» صورة لطائرة قتالية جوية بدون طيار وهي تستهدف برج خليفة في دبي.

أشارت بعض القنوات الإعلامية التابعة لـ”المقاومة” إلى «ألوية الوعد الحق» بعبارة «ألوية الوعد الصادق»، بما يحمل المعنى نفسه. ويشير ذلك إلى أن تسمية الجماعة ربما لم تكن في الأصل باللغة العربية.

توقفت الجماعة عن النشر في 27 كانون الثاني/يناير 2021. ومن المحتمل أن يكون اسم «ألوية الوعد الحق» والحساب المرتبط بها متواجدان فقط لغرض تبني هجوم 23 كانون الثاني/يناير وتهديد السعودية.

تسلسل القيادة:

تكثر الأدلة التي تُظهر أن «ألوية الوعد الحق» لديها روابط فريدة مع “كتائب حزب الله” (بناءً على تحليل الروابط الإعلامية بين القنوات التي تديرها «ألوية الوعد الحق» و «كتائب حزب الله»).

إن السيطرة المباشرة لـ «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي الإيراني» بديل واقعي.

علاقات التبعية:

تقوم وسائل الإعلام الإخبارية لـ «كتائب حزب الله» وموسيقاها وصورها بالإشارة بانتظام إلى «ألوية الوعد الحق» والإشادة بها.

العناصر التابعة لـ «ألوية الوعد الحق»:

• لدى «ألوية الوعد الحق» قناة إعلامية. وتميل منشوراتها النادرة إلى تقديم محتوى أصلي، يتم عرضه ونشره لاحقاً من قبل قنوات إعلامية أكبر تابعة للميليشيات.