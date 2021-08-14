إيران تفرض إغلاقاً لستة أيام مع ارتفاع الإصابات والوفيات بسبب «دلتا»

قررت لجنة أزمات معنية بفيروس كورونا في إيران فرض إغلاق لمدة ستة أيام اعتباراً من بعد غد الاثنين فيما ترتفع الإصابات والوفيات جراء سلالة دلتا من فيروس كورونا.

وكان قد تم رفض فرض إغلاق الأسبوع الماضي لأسباب اقتصادية. غير أنه جراء الأرقام المرتفعة، حيث يتوفى في المتوسط شخص كل ثلاث دقائق وهناك إصابة جديدة كل ثلاث ثوان، تم التراجع عن قرار الرفض.

سجلت وزارة الصحة الإيرانية أكثر من 460 وفاة ونحو 30 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة اليوم السبت.

ومنذ بدء تفشي الجائحة في إيران في فبراير (شباط) 2020. جرى تسجيل وفاة ما يربو على 97 ألف شخص وإصابة 4.‏4 مليون.

وتضرر البلد الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 83 مليون للغاية جراء الجائحة بسبب أزمة اقتصادية وعقوبات أميركية تقول إنها جعلت من الصعب استيراد لقاحات.

وتسير حملة التطعيم بوتيرة بطيئة حيث لم يتم تلقيح سوى 4 في المائة من الإيرانيين بجرعتي لقاح حتى الآن.

من جهته، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن شراء 30 مليون جرعة من لقاح كورونا بات محسوماً.

االشرق الاوسط