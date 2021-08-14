العراق يطلق عملية أمنية واسعة لمطاردة داعش شمالي بغداد

أطلقت القوات العراقية، صباح السبت، عملية أمنية واسعة ضد بقايا تنظيم “داعش” الإرهابي، شمالي العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن العملية التي انطلقت وفقا لـ”معلومات استخبارية دقيقة”، تستهدف تعقب عناصر “داعش” في مناطق شمال بغداد.

وأضافت أن العملية، التي بدأت في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، تشارك فيها قيادة عمليات بغداد، وتساندها القوات الجوية وطيران التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، بالإضافة إلى عناصر الشرطة الخاصة والشرطة

الاتحادية وفصائل الحشد الشعبي.

ولم تكشف القوات العراقية دوافع إطلاق العملية، لكنها تأتي في خضم تزايد الهجمات التي تطال أبراج الكهرباء في العراق، من شماله إلى جنوبه.

الشرق الاوسط / سكاي نيوز