مقتل وإصابة جنود أتراك في العراق

أعلنت تركيا، يوم الاثنين، عن مقتل 4 من جنودها وإصابة 3 بجروح، في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن 3 عسكريين قتلوا، وأصيب اثنان، الأحد، في انفجار قنبلة يدوية الصنع في منطقة شمال العراق، التي تنفذ فيها أنقرة عملية ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني.

وأضافت أن جنديا قتل وأصيب آخر في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين أكراد، قرب قاعدة عسكرية تركية في منطقة أخرى شمالي العراق.

يذكر أنه غالبا ما تنفذ القوات التركية عمليات ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني، في شمال العراق.

وقتل جندي تركي الأسبوع الماضي في هجوم بقذائف الهاون نفذه حزب العمال على موقع عسكري شمالي العراق، وفقا لأنقرة.

الشرق الاوسط / سكاي نيوز