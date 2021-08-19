بعد عقدان من الإقصاء: حركة طالبان تسيطر على أفغانستان

كما كانت هجمات 11أيلول/ سبتمبر 2001م علامة فارقة في السياسة الدولية، كرّست موقع الولايات المتحدة الأمريكية قطبًا أعظم في النظام الدولي والعالمي، وأحدثت تغييراتٍ عميقة في بنية النظام الإقليمي للبيئة الممتدة بين أفغانستان وشرق المتوسط، سوف يصبح يوم سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب 2021م، على الأرجح، علامةً فارقةً وبداية مرحلةٍ جديدة، لا تلبث أن تتضح معالمها وتداعياتها الإقليمية والعالمية.

فالتدخل الأمريكي الذي تحول من القضاء على نظام الإمارة الإسلامية التي أشرفت عليها حركة طالبان إلى محاولة إعادة هندسة بنية المجتمع والدولة الأفغانيين من الصفر لم يستطع أن يستأصل الحركة المتفرعة عن المدرسة الديوباندية في الإسلام السني الحنفي لجنوب آسيا، والتي تجمع بين حمل راية تحكيم الشريعة وبين الدفاع عن نظام الأعراف لإثنية الباشتون، الإثنية الكبرى في أفغانستان والثانية من حيث العدد في باكستان.

الحدث الأفغاني كوني بامتياز. فبعد عشرين عاما من الحرب ومن أسلوب الولايات المتحدة في «زرع الديمقراطية» و«إعادة تشكيل الأمم» تبدو الحصيلة مرة، وحتى لو تقاذف الحزبان الجمهوري والديمقراطي المسؤولية، فأقل ما يقال إن اتفاق السلام المشروط بين أمريكا وطالبان وقع في عهد دونالد ترامب والانسحاب التام وتسليم كابول لطالبان حصل في عهد جو بايدن.

ورغم كل الاتهامات والتصريحات المتبادلة حول كيفية سيطرة حركة طالبان على أفغانستان بهذه السرعة، تبقى هناك حقيقة صعبة يجب وضعها في الحسبان: لقد أمضت طالبان سنوات في الاستعداد لانسحاب الولايات المتحدة في نهاية المطاف. ورغم التعزيزات العسكرية العديدة والضربات الجوية التي لا هوادة فيها ومقتل الآلاف على جميع الأطراف، لم يتمكن أحد من وقف هذه الحركة. وعاماً تلو آخر، حقق مقاتلو طالبان مكاسب، وذلك بنجاحهم من خلال الإكراه والاستحواذ على إخضاع قطاعات كبيرة من السكان تحت مظلة حكمهم وأقاموا دولة ظل. واستغلت حركة طالبان الغضب إزاء انتهاكات القوات الأجنبية وفساد الحكومة الأفغانية لكسب التأييد في قرية بعد أخرى.

سيكتب الكثير عن الانسحاب الأميركي من كابل وهو الأقرب إلى الخروج من سايغون رغم اختلاف المسارح والحقبات. وسيكتب الكثير عن القنبلة الطالبانية التي انتقلت إلى أيدي الدول المجاورة وجيرانها. وسيتدفق الدم في لعبة تحريك البيادق على هذه الرقعة المفخخة. سيكون الملف الأفغاني مقلقاً لدى الدول المجاورة وحاضراً لدى الدول الكبرى المعنية بنزاعات وتنافسات هذا الجزء الآسيوي الصعب.

ومن المعتقد أن أحد الاختبارات الحقيقية أمام طالبان الآن ما إذا كان بإمكانهم أن يحكموا – وأن يحكموا بالتعاون مع – أولئك الذين يختلفون معهم جذرياً. ويقدم التاريخ الحديث درساً قيماً يؤكد أن التسويات السياسية الإقصائية لا تصمد على أرض الواقع. والواضح أن أفغانستان دولة كبيرة للغاية ومتنوعة، وسبق أن زرعت السياسة الإقصائية الصراع مراراً وتكراراً. وقد حدث ذلك عام 2001، عندما جرى استبعاد طالبان من اتفاقية بون، التي أعادت تشكيل الدولة الأفغانية بعد الغزو الأميركي، مثلما سبق وحدث في التسعينات، عندما رفضت طالبان استيعاب خصومها.

وعليه، فإن أفضل ما يمكن أن نأمله أن تكون حكومة طالبان الجديدة أكثر براغماتية عن السابقة، وأن تدرك أن المساعدة والاعتراف الدوليين ضروريان لبقائها. ويبدو إنها تسير على هذا النحو، فقد أكدت حركة “طالبان”، اليوم الخميس، رغبتها في بناء علاقات دبلوماسية وتجارية جيدة مع جميع دول العالم، توازياً مع استمرار الحركة في نشر انطباع على انفتاحها أو على الأقل محاولة الانفتاح، عبر تأكيدها السماح للمرأة بالمشاركة في إدارة الدولة. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه على تويتر: “نريد علاقات دبلوماسية وتجارية أفضل مع جميع الدول”.

ومن الواضح أن تركيز الحركة منصبٌّ في هذه المرحلة على تجنّب تكرار ما حصل معها خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996-2001 عندما أدّى خطابها وسياساتها المتشدّدة إلى عزلها وعدم الاعتراف بها. وتتبنّى “طالبان” منذ سيطرتها على كابول خطابًا سياسيًا معتدلا تأمل أن تنجح من خلاله في إقناع المجتمع الدولي بقبولها، وربما حتى تقديم مساعدات اقتصادية لتحقيق الاستقرار في بلادٍ دمرتها الحرب. ولم يكن اعتراف باكستان بحكم طالبان مفاجئًا بالطبع، ولكن الصين التي تحارب ما تسميه “التطرّف الإسلامي”، وفتحت معسكرات اعتقال للإيغور من مواطنيها، تتجّه هي الأخرى، على ما يبدو، إلى الاعتراف بطالبان؛ فهي ترى أمرًا واحدًا وهو التراجع الأميركي. وهذا هو أيضًا حال روسيا التي لا تخفي سعادتها، ولكنها تفضّل الانتظار ومتابعة سياسات طالبان؛ إذ لديها نفوذها في الجمهوريات الآسيوية. أما الولايات المتحدة، وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي و”الناتو”، فما زال في إمكانهم عزل الحركة، ومنع حصول قبول واسع لها على الساحة الدولية. وربما هذا ما دعا “طالبان” إلى تبنّي خطاب “معتدل” حتى الآن، يشمل احترام التعدّدية السياسية والحريات الأساسية للأفغان، وهذا ما سيكون محلّ اختبار ومراقبة خلال الفترة المقبلة لتبيان كيفية التعامل الدولي مع الواقع الجديد في أفغانستان. أمام هذا الواقعية السياسية لحركة طالبان سيتعين على الدول الغربية إيجاد طريقة للتعامل معها في قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية.

فيما يبقى النقاش دائرا في مراكز البحث أو في مراكز القرار حول مدى صحة براغماتيتها، وإلى أين يمكن أن تفضي هذه البراغماتية. طالبان تبدلت؟ بالمطلق نعم. إلى أي حد؟ هذا برسم الأيام المقبلة، مع تحديد إضافي: كلما كانت أفغانستان أقل عزلة، كلما عمل المجتمع الدولي، والبلدان المحيطة لها، وبلدان الشرق الأوسط كذلك الأمر، على عدم عزل أو نبذ هذا البلد اليوم، فهذا سيعزز من نظرية «غير» طالبان.

وحدة الدراسات الآسيوية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية